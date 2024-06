“La principal preocupación en Argentina es la desocupación”

Por: Andrés Larroque (Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires)

La situación del país es muy grave en términos económicos y sociales. Y frente a este escenario, como venimos anunciando desde el primer día de este gobierno, vamos rumbo a una tragedia.

Hasta el año pasado la principal preocupación era la inflación, porque claramente el problema era que el salario corría por detrás, pero ahora estamos viendo que la principal, lamentablemente, vuelve a ser la desocupación.

Eso se palpa en el día, en el aumento de la demanda en materia alimentaria y de asistencia. Una cosa es pelear por la recomposición del salario, y otra es tratar de recuperar un puesto de empleo cuando el aparato productivo está siendo descuartizado.

En lo que va de este año, no recibimos de este ejercicio presupuestario un centavo de transferencia en política alimentaria o social para la Provincia de Buenos Aires. Inclusive el único contacto que existió recientemente con Capital Humano fue un mail, en donde no se entiende muy bien qué es lo que quieren hacer.

En ese comunicado no aclaran el volumen de alimento que correspondería para nuestra Provincia. Nos quieren decir cómo distribuirlo sin tampoco hacerse cargo de los costos logísticos, y explicarnos cómo hacer lo que nosotros llevamos adelante cotidianamente, con un mayor nivel de eficacia que la ministra Pettovello. Nosotros deberíamos decirles cómo se realiza.

Ante esta ausencia de comunicación y de gestión por parte del gobierno nacional, valoro que en la Provincia el gobernador Axel Kicillof ha definido a la política social como prioridad y fundamentalmente la de alimentos. Por ejemplo, resalto los anuncios realizados ayer con un aumento del 100% en las prestaciones y montos de los programas de acompañamiento alimentario a los sectores más vulnerables.

Como representante del gobierno provincial y responsable del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, le reitero a la Nación que se haga cargo de sus obligaciones. Nosotros reclamamos que nos cubra el 30% de este esfuerzo presupuestario, que entre SAE y MESA estamos hablando de 600 mil millones de pesos anual. Sería solo un tercio y todo el resto lo cubre la Provincia, no es que estamos pidiendo el 90%.