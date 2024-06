Un Programa donde los chicos y chicas de la Provincia tienen voz y voto

Se trata de ‘Decisión Niñez’. Desde que se lanzó la iniciativa, más de 20 mil chicos y adolescentes pensaron, eligieron y recibieron los materiales para llevar adelante más de 400 proyectos en todo el territorio bonaerense. El gobierno provincial invertirá este año 250 millones de pesos en esta política pública.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, anunció el lanzamiento de la edición 2024 de la iniciativa impulsada por el Ministerio a través del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Mediante esta acción, chicos y chicas de distintas edades presentan diversos proyectos socio-comunitarios que son financiados por el Estado provincial. Este año serán hasta 250, los cuales mejorarán sus propias realidades y las de sus comunidades, con una inversión de 250 millones de pesos.

Al respecto, Larroque aseguró que la iniciativa va “en línea con el mandato del gobernador Kicillof, de promover políticas que le den centralidad a los niños, niñas y adolescentes” y “a través de Decisión Niñez se trata de darles el lugar que merecen, con una participación activa y una mirada sobre sus intereses y demandas”. En ese sentido, agregó que esta herramienta “representa el primer presupuesto público cuyo destino deciden los chicos y chicas de la Provincia”.

En tanto, Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia explicó: “Para el éxito de Decisión Niñez en fundamental la divulgación y el trabajo territorial, porque es la forma de alentar y acompañar sobre todo a los más pequeños, para que no tengan dificultades al presentar sus ideas”.

Protagonistas

Escuchar a los más chicos y hacer valer su voz fue el primer cambio radical que implementaron tanto La Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como su precursora, la Ley Provincial Nº 13.298.

Ambas, inspiradas en la Convención de los Derechos del Niño, cambiaron el paradigma hasta entonces: pusieron a las infancias en el centro de la escena como sujetos de derecho. Su participación está amparada por la normativa actual y se extiende a todos los ámbitos, inclusive a algunas decisiones que parecen reservadas al mundo adulto.

Experiencias anteriores

Un cine barrial en Azul, un espacio y herramientas para arreglar y pintar bicicletas en Tandil o la instalación de nuevos juegos para una plaza en Morón, son algunos sueños que surgieron el año pasado de niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años y que reciben el financiamiento necesario o los materiales para llevarlo adelante mediante el programa Decisión Niñez.

Por ejemplo, Pedro, un adolescente de 14 años, participó en una edición anterior junto a sus amigos. En Gouin, el pequeño pueblo donde vive, no contaban con un espacio con computadoras e impresora para que los alumnos puedan realizar sus trabajos. El lugar más cercano para realizar estas actividades era Carmen de Areco, a 11 kilómetros de distancia.

Ese fue su proyecto y resultó ganador. Ahora insta a otros a animarse: “Para los que no se anotaron, les diría que aprovechen y no dejen pasar la oportunidad. Es un espacio donde te sentís escuchado y valorado”, afirma.

Cómo participar

Decisión Niñez está dividido en etapas de acuerdo a diferentes fases: convocatoria, asambleas locales, asambleas zonales para la selección de proyectos y por último, la ejecución de la iniciativa.

Para formar parte del programa, cada grupo podrá inscribirse a partir del 14 de junio mediante un formulario a través de la web https://www.gba.gob.ar/desarrollo_de_la_comunidad/decision_ninez y una vez aprobado, comienza el camino hacia la participación.

La segunda etapa es la conformación de una asamblea local donde niñas, niños y jóvenes eligen por consenso o votación por el sueño que más los representa y, una vez superado este paso, se llega a la tercera etapa: una asamblea regional en cada uno de los 25 Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos de la Provincia.

Una vez elegidos estos proyectos por región, se inicia la última etapa: financiación y ejecución de las iniciativas, de hasta 1 millón de pesos cada una.

“En caso de que un proyecto no sea elegido, los pibes y pibas no deben desalentarse. Cada presentación ingresa en una base de datos digital para que quizás puedan llevarse a cabo en otras ediciones, o se concrete de la mano del Estado provincial, en el marco de otros programas, con financiamiento municipal, asociaciones civiles, empresas o cualquier otra persona o entidad que quiera colaborar”, aclaró en ese sentido Cáceres.

