Periodismo y periodistas

Por: Claudio Omar Antunovich

Cada 7 de junio se celebra en nuestro país el día del periodista, en recuerdo a la fundación del primer periódico de Argentina: La Gazeta de Buenos Ayres, que nació para ser un órgano de difusión de las ideas de la Primera Junta de Gobierno.

Fue un periódico impreso en Buenos Aires hasta 1821, y en él escribieron personalidades destacadas como Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Además de ser el primer diario argentino que difundió noticias de índole política, social y cultural en el territorio.

En 1938, durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en la provincia de Córdoba, se estableció esa fecha para celebrar el 7 de junio de cada año el Día del Periodista.

“Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale y debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía”, sostenía el abogado, periodista, político y partícipe de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno.

Días después de la fundación, el 21 de junio Mariano Moreno publicó un artículo sobre la libertad de escribir. “Si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia; y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria”.

“El periodismo es libre o es una farsa”, afirmaba Rodolfo Walsh.

“El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. En un buen reportaje puede no haber buenos ni malos, sino hechos concretos para que el lector saque sus conclusiones”, son conceptos de Gabriel García Márquez.

“La verdad te liberará, pero primero te enfurecerá”, decía Gloria Steinem, activista feminista y periodista estadounidense.

Hoy por hoy, a 214 años, se ha producido hace más de una década una verdadera revolución en materia de comunicaciones donde los medios tradicionales forman una parte ineludible.

Al modo convencional de ejercer periodismo profesional, se han sumado todas las redes sociales existentes que le aportan inmediatez a la noticia, un tributo ciudadano del cual muchas veces los medios se nutren (videos, fotos…).

Como nunca, en Argentina los grandes grupos periodísticos nacionales juegan un partido aparte a la hora de transmitir y editorializar la información en sus modos y formas. La noticia es o no es, depende de quién la comunique y cómo lo haga. Periodismo militante le llaman algunos.

En el pago chico, los medios locales también cumplen un rol importante a nivel informativo. “El periodismo nacional solo se acuerda de nosotros cuando se produce un escándalo o un accidente. Pero gracias a ustedes, podemos llegar al vecino con todas nuestras actividades. Novedades en servicio, cultura, salud o deportes. Sin ese aporte nuestra comunicación sería imposible”, decía una y otra vez el ex intendente de San Isidro Gustavo Posse, año a año, en cada evento del día del periodista, en referencia al periodismo local.

A su turno, la dirigente Malena Galmarini (ex presidenta de Aysa), el año pasado señaló algo interesante al respecto en un agasajo en San Fernando: “Ustedes se dedican a lo local y provincial, muchas veces también abordan con su tinta temas nacionales. Pero también cuentan historias, las historias de los vecinos, y esas narraciones a nosotros nos acercan a la gente”.

Hay medios legendarios en toda la región norte bonaerense. A punto de cumplir 100 años de historia La Ribera, con sede en Vicente López, fue en su momento uno de los pocos que existía en toda la zona norte. Fundado un 25 de octubre de 1925 por Vicente Chiodi, luego lo dirigió su hijo (Alejandro) y posteriormente y hasta entonces la esposa de éste (Susana Maiorino).

Destacados por su labor, más cercano en el tiempo, y aún hoy muy vigentes, hace más de 40 años que se edita el periódico Lo Nuestro, con la pluma muy filosa de su propietario Miguel Armaleo.

Con la misma cantidad de años en el ruedo informativo, también conviven en la zona: Prensa Chica, de Gustavo Merli y Eduardo Bidegaray; o Prensa Libre, de Roberto Brey, por citar un par de ejemplos. Todos ellos con portales web y redes sociales.

También cabe mencionar al impreso más nuevito: La Palabra de Vicente López.

Cada uno con su impronta, en la zona norte del Gran Buenos Aires, los diarios digitales han crecido muchísimo en los últimos años, en este sentido, podemos mencionar a Zona Norte Diario OnLine, Aquí La Noticia, Gaceta Norte, La Noticia Web, Mundo Norte, Qué Pasa, Infoban, De Norte a Norte, el Comercio Online, Buenos Aires 135, ConTinta Norte, NCN24, Compromiso Social, Guía de Noticias, Alternativa en papel, El Talar Noticias, Norte Informa y La Noticia Uno, son algunos de los tantos existentes.

Además de los mencionados: Gustavo Camps, Mariano García Realini, Laura Oliva, Carlos Cuneo, Eduardo Román, Juan Pablo Lomastro, Eduardo Vilarnovo, Sebastián Vargas, Cristian Salles, Elisa Rossi, Gustavo Estigarribia, Ariel Gómez Barbalace, Cristian Rompani, Susana Etcheverry, Federico Tremouilles, Eugenio Verkuyl, Paula Vega, Daniel Burone Risso, Guillermo Rodríguez, Martín Szmukler, Christian Thomsen Hall,Sergio Daniel Pavón, Gustavo Ase, Hugo Caporale, Daniel Albornoz, Christian Cetrari, Horacio Achille, Jorge Castello, Raúl Ezequiel Poletti, Glenn Miller, Román Reynoso, Miguel Bustamante, Ernesto García, Laura San José, Roberto Arbillaga, Verónica Zeller, José Valencia, Juan Alpuin, Sabrina García, Omar Suárez, Alfredo Goijman, Jorge Domínguez, Carlos Pogonza, Margarita Daisy Garnica, Horacio David Telías (reconocido periodista del Canal de TV Somos, que en el presente cumple otra función vinculada con los medios desde San Fernando), Carlos De Sábato y Rubén Tomasi (hoy por hoy trabajando en Villa Carlos Paz y Villa Gesell, respectivamente), son parte de los importantes y vigentes trabajadores de prensa locales notables en su labor profesional.

De los medios de la zona norte del Gran Buenos Aires participaron excelentes periodistas que saltaron a ‘Primera’, como Augusto Telias (Telefé) y Mario Massaccesi (Canal 13), entre otros.

Este espacio, es además para recordar a aquellos que hicieron historia en radio, TV y periódicos de la zona norte. ¿Cómo olvidar a quienes ya no están?: Carlos Ledesma (de Canal de TV Somos, notero y conductor del noticiero), Luciano Sosa (de FM SI, entre otras emisoras que trabajó), Carlos Zeppa (de FM Fénix y uno de los fundadores del periódico Cómo Viene la Mano), Alberto Navarro (de FM Fénix, programa Diálogo Franco), Osvaldo Magistris (del Canal de TV Somos, programa Perspectiva Bonaerense), Cesar Morielli (del portal La Noticia Web), Hugo Pane (del periódico El Marteliano), Vicente Basile (del ex Canal 5 de Vicente López, programa Concejalía 25), Raúl Gómez Alcorta (del periódico Epígrafe), Ricardo Salvatierra (del periódico Página Norte) o Pedro Birro (del portal Noroeste del Conurbano).

Las últimas líneas la dedicamos a nosotros, el Periódico Para Todos. Nació hace 31 años, en octubre de 1993, en formato papel y con salida en San Isidro y Vicente López. En 1995 se abarcó también San Fernando y Tigre. Y desde 1997 llegó a Malvinas Argentinas y José C. Paz, cubriendo hasta hoy esos seis distritos del conurbano bonaerense.

El 31 de julio de 2007 cobró vida esta página web: www.periodicoparatodos.com.ar, donde además puede leerse el ejemplar impreso (arriba, a la derecha de la pantalla, si la vemos por computadora) y más cercano en el tiempo nacieron las redes sociales: el Canal de You Tube: Claudio Antunovich; Instagram: @paratodosperiodico; X: @PeriodicoPara; Página Facebook: Periódico Para Todos; perfil laboral de Facebook: Claudio Omar Antunovich; Grupo de Facebook: Noticias de la Zona Norte Bonaerense.

Nuestra web, además de la información local de los distritos bonaerenses de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz, cuenta con secciones estables de actualización permanente o frecuente, que son: Provincia de Buenos Aires, Policiales, Informe Especial, Interés General, Notas Especiales, Opinión, Editoriales, Homenaje, Empresas, Cultura, Deportes y Turismo.

Si es la primera vez que usted la visita, deseamos que le guste, nos siga acompañando y la recomiende.

Editor: Claudio Omar Antunovich