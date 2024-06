Centros de integración social para personas en situación de calle

Se trata de 32 dispositivos que funcionan las 24 horas. El ministro Larroque sostuvo que “frente a un Estado nacional que desertó de sus obligaciones, desde el gobierno bonaerense abogamos por otro presente, eficiente y sensible a la hora de gestionar”.

Lo hizo durante la presentación de la Red provincial de Centros de Integración Social (CIS), que brindan contención a personas en situación de calle, donde estuvo acompañado por el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza, el director provincial de Atención Inmediata, Gustavo Currá, y la directora de Atención a Familias en Situación de Calle, Emilia Bermejo.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, afirmó hoy que “frente a un Estado nacional que ha desertado de sus obligaciones y aplica políticas económicas agresivas”, en la Provincia de Buenos Aires “abogamos por una mirada sensible a la hora de ejercer las responsabilidades institucionales y la gestión, con un gobernador que dice presente y se hace cargo”.

Larroque llamó a “resolver las urgencias del día a día, pero también a tener la mirada puesta en el mañana, con un Estado presente, eficiente y sensible, que esté a la altura de las necesidades de nuestro pueblo, para transformar el padecimiento que hoy está transitando”. En ese marco, resaltó que el “Estado y las organizaciones no son el enemigo”, como pretende instalar el gobierno nacional.

Los CIS son dispositivos de alojamiento de contención socio-comunitaria que funcionan las 24 horas, en coordinación con los municipios, organizaciones sociales, de la sociedad civil y entidades religiosas.

El ministro precisó que existen 32 CIS en la Provincia, y para su funcionamiento el estado bonaerense destina una inversión mensual de más 92 millones. En cada uno se otorgan 750 becas, y para este 2024 se proyecta alcanzar un total de 48 espacios, con 1125 prestaciones, elevando el monto invertido a más de 141 millones de pesos.

Por su parte, Fidanza destacó que “reconforta muchísimo poder aportar una herramienta estatal surgida del trabajo, el intercambio y la experiencia acumulada de tantos espacios que están cerca de los que más necesitan de nuestra sociedad”. Al mismo tiempo, remarcó que esta política pública “no existía en la Provincia de Buenos Aires, la creamos durante el primer año de gestión por decisión de nuestro ministro y de nuestro gobernador Axel Kicillof”.

Acerca del lanzamiento de esta Red, explicó que surgió a partir de “la necesidad imperiosa de trabajar sobre la reinserción social de nuestros compatriotas que se encontraban en esta situación”. “Quisimos salir del formato clásico de centro para pasar la noche a uno de día, lo que era un enfoque más de contención o de emergencia, y tomar el compromiso real de poder usar toda esta experiencia y bagaje de trabajo comunitario para construir espacios que consideramos realmente salvísticos y reparadores”, enfatizó.

Red de contención las 24 horas

A partir del trabajo que viene realizando la Subsecretaría de Organización Comunitaria, a través de la dirección de Atención a Familias en Situación de Calle, con este lanzamiento se buscará extender el alcance de los Centros de Integración Social (CIS) en la provincia de Buenos Aires.

La red tiene como objetivo nuclear a los CIS por regiones y promover encuentros periódicos para intercambiar saberes y experiencias, compartir distintas instancias formativas, y abordar de manera integral las complejidades de esta problemática social.

Desde el ministerio, tal como prioriza el gobierno provincial, se concibe la problemática de situación de calle desde una articulación del Estado en todos sus niveles con la comunidad, para dar una respuesta eficiente a través de las políticas públicas necesarias.

Los CIS están conformados por equipos técnicos y operadores socio-comunitarios abocados al acompañamiento de las personas en situación de calle, se promueven actividades y talleres, con el objetivo de acompañar las necesidades de las personas en todas sus dimensiones y desde una perspectiva de restitución de derechos.

Por otro lado, el Ministerio provee de kits de abrigo (frazadas, camperas, zapatillas) y de higiene (shampoo, jabón, cepillo de dientes, dentífrico, talco, desodorante, toallitas femeninas, ropa interior, medias, toallón) a todos los CIS conveniados para dar respuesta a la problemática en el contexto de época invernal.

Del encuentro participaron autoridades municipales, trabajadores y trabajadoras de los CIS, y representantes de organizaciones sociales, civiles y eclesiásticas de los distritos donde están ubicados los centros: Avellaneda, Berazategui, Berisso, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Isidro, San Miguel y Vicente López. También acompañaron la actividad, organizaciones de San Martín y Pergamino.

