Se celebró una nueva edición de “Una Noche en los Museos”

El Museo de La Reconquista, la Casa de las Culturas “Villa Carmen”, el Museo de la Prefectura, el Museo Naval y el Museo de Arte Tigre fueron los atractivos que disfrutaron cientos de vecinos, vecinas y visitantes. La iniciativa se desarrolló con el propósito de promover los espacios culturales del distrito.

El Municipio de Tigre vivió una nueva edición de “Una Noche en los Museos”; una propuesta que buscó facilitar el acceso a la cultura y el arte a un público más amplio, incluyendo a aquellos que no pueden visitar dichos espacios durante el día. El objetivo de la iniciativa, además, fue transmitir una experiencia diferente y novedosa en horario nocturno.

“Estamos muy felices por haber realizado esta actividad y por la convocatoria. Si bien nosotros aquí contamos con ‘La Noche del MAT’ esta es una propuesta más amplia. Esto fue una parte del recorrido de los cinco museos que estuvieron abiertos para el público. Este es un museo que de noche tiene otro brillo y creo que eso se disfruta. Además de vecinos, hubieron turistas que aprovechan para visitar este espacio que es una obra de arte en sí misma”, expresó la directora general de Administración y Extensión Cultural del Museo de Arte Tigre, Graciela Basso.

Durante la actividad -impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia en todo el territorio bonaerense- vecinos, vecinas y visitantes pudieron vivir la experiencia de forma libre y gratuita en los siguientes establecimientos del partido: el Museo de La Reconquista, La Casa de las Culturas “Villa Carmen”, Museo de la Prefectura, Museo Naval y el Museo de Arte Tigre.

Paola, vecina de Tigre centro, expresó: “Empezamos por el MAT porque es maravilloso, único. Están todos los ingredientes y toda la esencia que a nosotros nos gusta, que es el arte, el estar juntos, el compartir y todo lo visual que nos lleva a otros mundos. El Municipio en materia cultural es de lo mejor. Siempre participamos de charlas, conferencias y cómo nos íbamos a perder esta noche que es un buen plan para el sábado”.

En el Museo de Arte Tigre, el público pudo contemplar las muestras: “Casagrande”; “Meta romances”; “Personajes, Comunidad y Trabajo; Sala didáctica: bocetos y estudios”; “Tigre histórico”; “La primera metáfora es el Río” y “Los comienzos”. Además, la actividad contó con la presencia de distintos artistas, quienes realizaron arte en vivo y conversatorios en las distintas salas. Entre ellos: Catalina Scoppa, Darienzo, Pato Morrison, entre otros.

Por otro lado, Silvina, vecina de Benavídez, destacó: “Siempre tratamos de participar de todos los eventos que hace el Municipio, somos docentes de Tigre. Nos enteramos por las redes y lo armamos como plan de sábado. Me parece buenísima la iniciativa porque la gente que trabaja o que durante la semana tiene otras actividades, tiene la posibilidad de venir de noche y tiene otra magia”.

Por otro lado, Gonzalo, oriundo de Rosario, afirmó: “Vine de visita y justo me topé con la propuesta de ‘La noche de los Museos” y me pareció genial. Apenas lo vi dije, ‘tenemos que ir’. La iniciativa fue genial, fue productiva para que la gente aproveche, pueda venir y tener una noche así”. A su vez, Alan de Capital Federal, expresó: “Hemos venido más de una vez al MAT y tiene una colección hermosa, cosa que realmente vale la pena cada vez que volvemos para venir a visitar. Me parece fantástico y lo que siempre pienso con esta actividad es que participan muchos jóvenes que vienen a ver un poco la cultura que tenemos”.

Para más información sobre el MAT, ingresar a www.mat.gob.ar o comunicarse a [email protected] o al 4512-4528.



