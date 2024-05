Juan Andreotti recibió a deportistas sanfernandinos de la Selección Nacional de Taekwondo

El Intendente compartió experiencias de los jóvenes de la Asociación de Taekwondo de San Fernando, quienes ganaron medallas provinciales, nacionales e internacionales en importantes competencias de los últimos años. “Venimos trabajando hace muchos años con el deporte como bandera, generando infraestructura, y por eso son importantes los vínculos con las instituciones que generan lugares de encuentro para la familia”.

En línea con el apoyo del Municipio a la práctica de diversos deportes como posibilidad de integración y contención a través de su Dirección de Deporte, el Intendente Juan Andreotti recibió en el Palacio Municipal a jóvenes deportistas de la Asociación de Taekwondo WT y AMM de San Fernando que funciona en la Sociedad de Fomento Manuel Belgrano, que integran la Selección Nacional.

Fueron reconocidos los taekwondistas Nicolás Delgadino, Benjamín Enciso, Milena Ovelar, Lara Belén Vázquez, Ciara Guzmán, Ángel Arana Flores, Isidoro Yucra, Jonatan Rivero, Marcela Guzmán y su instructor Gustavo Javier Rodríguez. Del encuentro participaron la Concejal y Diputada Nacional de mandato cumplido, Alicia Aparicio; el Subsecretario de Privada y Coordinación, Néstor Torchia; y el coordinador de Murgas en Red, Marcelo García.

Andreotti destacó: “Estas chicas y chicos nos representan en diferentes torneos tanto a nivel provincial como nacional. Tuve la suerte de compartir la experiencia de cada uno de ellos, de lo que significa el deporte en sus vidas, y me mostraron los premios que lograron en cada competencia. Son un orgullo para nuestra ciudad, porque nos representan entre un montón de otras provincias y municipios”.

“Es muy importante el vínculo del Municipio con las instituciones que le dan la oportunidad de practicar deporte a nuestros chicos y chicas. Venimos trabajando hace muchos años con el deporte como bandera, generando infraestructura deportiva y por eso la importancia de tener vínculos con quienes dedican parte de su tiempo para generar lugares de encuentro para la familia”, concluyó el Jefe Comunal.

En cuanto a los y las taekwondistas, Nicolás Delgadino contó su motivación: “Empecé en plena pandemia Taekwondo siguiendo a mi hermano que le gustaba y me terminé enganchando. Participé en torneos porque me gustaba y en la mayoría logré podio. Fui mejorando hasta perfeccionarme, y de ahí no paré. Me pongo objetivos chicos, pero en cada entrenamiento imagino estar en un Mundial y entreno aunque esté cansado, eso me motiva”.

El joven practica ‘Poomsae’ y acaba de ganar 5 preseas de oro y plata en torneos nacionales del 2023, sumado a dos oros provinciales del mismo año; y lleva ganados 3 nuevos oros en las últimas competencias.

A su vez Lara Vázquez, de 17 años y ganadora en 2023 de dos medallas doradas, agregó: “Taekwondo es una pasión, es algo que nos gusta a todos y nos cambia mucho como personas. Es muy importante hace deporte porque te llena. Lo mío viene desde los 12 años, tuve cáncer y mi pasión viene de un competidor, que es Lucas Guzmán; llegué lejos gracias al deporte y ahora soy de la Selección Argentina”.

Y Ciara Guzmán, de 13 años y dos veces campeona en 2024, concluyó: “Esto es un sentimiento, uno elige ser o no Taekwondista. Personalmente me cambió mucho; practico desde los tres años, competí desde esa edad y me encantaba. Primero lo veía como un juego, pero quise ser más y ahora estoy en la Selección Nacional; sigo compitiendo y me encanta”.

Entre los deportistas de la Asociación de Taekwondo de San Fernando se encuentran también los referentes y maestros del poomsae Ángel Arana Flores e Isidoro Yucra, múltiples medallistas provinciales, nacionales, panamericanos e internacionales; y los campeones provinciales Benjamín Enciso, Milena Ovelar, Jonathan Rivero y Marcela Guzmán Ríos.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich