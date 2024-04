Royal Enfield presenta alquileres y tours globales

Royal Enfield “Rentals and Tours”, la forma más rápida y sencilla de experimentar el mundo en motocicleta para cualquiera que busque emprender una aventura. Los exploradores pueden rentar una motocicleta de su elección o reservar tour a nivel mundial a través de una red de expertos y socios de confianza. Royal Enfield “Rentals and Tours” está disponible en más de 60 destinos, abarcando más de 23 países como India, Francia, Italia, Escocia, España, Turquía, Colombia, Argentina, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Marruecos, Namibia, Sudáfrica, Nepal, Bután y más.

Emprender un viaje de exploración y aventura nunca ha sido tan fácil para los viajeros de todo el mundo. Con la introducción de “Rentals and Tours”, una solución integral para cualquier viaje sobre dos ruedas, Royal Enfield promete un descubrimiento fácil y sin complicaciones de nuevos destinos con garantía de marca.

Aprovechando el éxito de Royal Enfield Rentals en India, esta plataforma integral servirá ahora como un facilitador definitivo para los exploradores que buscan adoptar nuevas experiencias de motocicletas en todo el mundo. Con socios acreditados, tanto en India como a nivel mundial, y la introducción del programa Rentals and Tours, Royal Enfield ahora apunta a redefinir el turismo en motocicleta con su nueva iniciativa, que cubre todo, desde renta de motocicletas y visitas guiadas profesionalmente hasta asistencia para seleccionar viajes autoguiados. Atendiendo a un espectro diverso de preferencias de conducción, en términos de terreno y nivel de experiencia, los ‘Rentals and Tours’ de Royal Enfield permitirán a los posibles exploradores emprender aventuras inolvidables y cumplir sus misiones de exploración.

“Royal Enfield” se ha asociado durante mucho tiempo con viajes épicos de exploración, con entusiastas que han atravesado países y continentes en nuestras motocicletas durante décadas. Creemos comprender profundamente el deseo de aventura y de descubrir el mundo sobre dos ruedas. El programa Royal Enfield Rentals and Tours no solo simplifica la logística del turismo en motocicleta, sino que también abre un mundo de nuevas oportunidades para aquellos con el espíritu de aventura en el corazón. “Con una de las comunidades motociclistas más grandes del mundo, creemos que esta iniciativa no solo fortalecerá, sino que también ampliará la familia motociclista global de Royal Enfield, fomentando un sentido más profundo de camaradería entre los motociclistas a través de las fronteras”, dijo B Govindrajan, CEO de Royal Enfield.

Rentar una motocicleta Royal Enfield o reservar un recorrido en moto nunca ha sido tan fácil. Es un proceso fácil de usar y absolutamente simple que requiere solo unos pocos clics. Uno simplemente tiene que dirigirse a https://www.royalenfield.com/ar/es/home/ explorar las opciones según el destino planificado y el período de tiempo, y luego confirmar el interés en la reserva. Se organizará una rápida llamada del operador turístico para confirmar y finalizar los detalles del recorrido y el itinerario. Todo lo que queda por hacer entonces es empacar el casco y el equipo de conducción y esperar con ansias la próxima gran aventura sobre dos ruedas.

El programa de alquiler se extiende a 32 destinos, abarcando India, Sudáfrica, Indonesia, Colombia, Turquía y Namibia, entre otros. Al colaborar con múltiples socios turísticos, Royal Enfield ofrece a los pasajeros una amplia gama de experiencias en un total de 62 viajes, que cubren 52 destinos en 25 países. Desde explorar los cautivadores destinos internacionales de Francia, Escocia y España hasta los encantadores lugareños de Cochin, Gangtok y Tawang en India, Royal Enfield Rentals and Tours ofrece posibilidades ilimitadas para viajes inolvidables.

(*) Acerca de Royal Enfield:

Royal Enfield, la marca de motocicletas más antigua en producción continua, ha creado motocicletas hermosamente diseñadas desde 1901. Desde sus raíces británicas, se estableció una planta de fabricación en Madrás en 1955, un punto de apoyo desde el cual Royal Enfield encabezó el crecimiento de las motocicletas de dos ruedas de tamaño mediano de la India. Las Royal Enfield son atractivas, sencillas, accesibles y divertidas de manejar; un vehículo para la exploración y la autoexpresión. Es un enfoque que la marca llama Motociclismo Puro.

La gama premium de Royal Enfield incluye el roadster Hunter 350, el Meteor 350, el Super Meteor 650 cruiser, las twins, Interceptor 650 y Continental GT 650, el Shotgun 650, el nuevo turismo de aventuras de la Himalayan, la Scram 411 ADV Crossover, la icónica Bullet 350 y la Classic 350. Los motociclistas y una comunidad apasionada se fomentan con una rica profusión de eventos a nivel local, regional e internacional. Los más notables son Motoverse (anteriormente Rider Mania), una reunión anual de miles de entusiastas de Royal Enfield en Goa y Himalayan Odyssey; una peregrinación anual por algunos de los terrenos más difíciles y los pasos de montaña más altos.

Royal Enfield, una división de Eicher Motors Limited, opera a través de más de 2000 tiendas en las principales ciudades y pueblos de la India y a través de casi 850 tiendas en más de 60 países de todo el mundo. Royal Enfield también cuenta con dos centros técnicos de primer nivel, en Bruntingthorpe, Reino Unido, y en Chennai, India. Las dos instalaciones de producción de última generación de la empresa están ubicadas en Oragadam y Vallam Vadagal, cerca de Chennai. En todo el mundo, Royal Enfield cuenta con cinco modernas instalaciones de ensamblaje de CKD en Nepal, Brasil, Tailandia, Argentina y Colombia.

(*) Acerca de Royal Enfield Argentina

Royal Enfield es la marca de motos inglesa de capitales indios. Nacida en la ciudad de Redditch, Inglaterra, en 1901, Royal Enfield transitó su camino desde el Reino Unido a la India en 1950 donde actualmente se fabrica. En Argentina, es representada por el Grupo Simpa S.A.; además de las marcas: Moto Morini, GASGAS, Harley-Davidson® Argentina, KTM Argentina, Husqvarna Motorcycles, Vespa, Can-Am, CF-Moto, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Ninebot-Segway y Super SOCO. Simpa posee centros logísticos y plantas industriales en el Parque Industrial de Garín, en la Provincia de San Luis; en el Parque industrial de Campana de 10.000 m2 y en el Parque Industrial de Pilar con una superficie de 35.000 m2 cubiertos.

