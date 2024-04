Clases públicas en defensa de la UNPAZ

Estudiantes se manifestaron en defensa de la Universidad de José C. Paz frente al ajuste.

Sobre la calle Alem estudiantes de las carreras de Abogacía y Gestión Gubernamental de la UNPAZ organizaron clases abiertas a cargo de los docentes, Marcelo Köenig y Daniel Scaramuccia. Reflexiones de cara a la gran marcha federal del 23 de abril.

En horas de la tarde, estudiantes de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) cortaron la calle Alem -frente a la sede central de esa casa de estudios- para dar paso a dos clases públicas con el objetivo de visibilizar la preocupante situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario y el impacto del ajuste impuesto por el Gobierno de Javier Milei.

“Queremos visibilizar que la UNPAZ y todas las universidades públicas de la Argentina están sufriendo un brutal recorte presupuestario”, afirmó Bautista, estudiante de la Licenciatura en Gestión Gubernamental y militante de la organización DESCAMISADOS.

“Como estudiantes y militantes entendemos que nuestro deber no es sólo estar en las aulas sino también poder mostrar esta situación y que el Pueblo sepa lo que está sucediendo. En esta intervención de la clase abierta convocamos a los vecinos, comerciantes y a todos los que forman parte de la UNPAZ”, explicó el estudiante.

“La Universidad no solamente es una casa de estudios es una comunidad. Todos los hijos e hijas de trabajadores queremos estar acá adentro y hacer efectivo nuestro derecho a la educación”, concluyó Bautista.

Las clases públicas abordaron historia social y política latinoamericana y finanzas públicas. Durante sus disertaciones cada docente analizó el rol del Estado, las políticas públicas y aspectos vinculados con la conformación del sistema universitario y la distribución presupuestaria.

A modo de reflexión, Marcelo Köenig, quien es docente titular de la asignatura Pensamiento Jurídico Latinoamericano de la carrera de Abogacía de la UNPAZ, señaló que “es mentira que no hay plata. Esos que dicen odiar al Estado, lo que quieren es el aspecto represivo del Estado. Evidentemente hay plata y nadie quiere un Estado ausente, quieren un Estado defendiendo los intereses que ellos quieren defender. Los anarcocapitalistas quieren defender las billeteras de señores como Galperín, los privilegios de los privilegiados”.

Sobre la marcha federal del 23 de abril, Daniel Scaramuccia -titular de la asignatura Finanzas Públicas dentro de la Licenciatura en Gestión Gubernamental de la UNPAZ- expresó que “la expectativa es que va a ser una movilización multitudinaria que va a poner blanco sobre negro lo que piensa la sociedad respecto del sistema educativo y respecto de las universidades nacionales”.

Con una inflación interanual cercana al 300%, las universidades comenzaron el año –al igual que tantas otras áreas del Estado– con el mismo presupuesto nominal que se le asignó en septiembre de 2022 para funcionar durante todo 2023 ($1.385.289,5 millones), dado que el de 2024 nunca se aprobó en el Congreso nacional.

Sin una ampliación de fondos, este sería el presupuesto universitario más bajo desde 1997. Así lo señala un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizado en base a datos de la plataforma Presupuesto Abierto.

