San Fernando abrió la inscripción para la competencia “Crossfitness Games”

El Municipio organiza la 3ra edición de su evento de ejercicios de alto impacto con la novedad de un WOD especial en pileta de natación, el sábado 11 de mayo en el Polideportivo N°1. Ya está abierta la inscripción online con participación gratuita. Toda la información en: www.sanfernando.gob.ar/crossfitness

La 3ra edición de Crossfitness Games de San Fernando ya lanzó su inscripción online para equipos de 3 personas con hombres y mujeres para competir en las categorías Beginner, Scaled y Advanced. También se incorporó la categoría Crossfuncional para alumnos de los Polideportivos municipales.

La principal novedad será la utilización del natatorio climatizado del Polideportivo N°1 para realizar un WOD especial (Workout Of the Day, orden de ejercicios para el torneo). Este cambio suma gran complejidad y nivel a la competencia, ya que no es habitual en la región.

Los interesados y que regularmente practican este entrenamiento funcional, variado e intensivo, podrán anotarse a través de la plataforma “Box Podium”, cuyo acceso, al igual que los parámetros de competición, se encuentran en la web www.sanfernando.gob.ar/crossfitness

Como requisito se solicita que todos los integrantes sean mayores de edad y tengan conocimiento de la disciplina. Los equipos pueden estar conformados por 3 mujeres (MMM), 2 mujeres y 1 hombre (MMH), o 1 mujer y 2 hombres (MHH), pero no podrán participar grupos enteramente masculinos. En todos los casos al menos un competidor de cada equipo debe saber nadar.

Por consultas, escribir al correo electrónico [email protected]

La jornada de competencia tendrá lugar el sábado 11 de mayo de 7.30 a 15h en el Polideportivo N°1 de Arnoldi y Pasteur, con entrada libre y gratuita.

*En caso de mal tiempo, podría ser reprogramada.

Editor: Claudio Omar Antunovich