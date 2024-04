Platense y Tigre jugarán la versión 112 del clásico de la zona norte

La cita es el lunes 8 de abril, a las 20 hs, en Vicente López. En esta nota te contamos la historia de la rivalidad. Y al pie de la misma podrás ver un video del gran encuentro que disputaron en 1948.

Gran parte de los corazones se paralizarán en la zona norte del Gran Buenos Aires, este lunes 8 de abril, a las 20 hs, cuando empiece a rodar la pelota en el estadio ‘Ciudad de Vicente López’, cuando vuelvan a verse las caras Platense y Tigre, reviviendo una nueva edición del ‘Clásico de la Zona Norte’, por la fecha 13 de Copa de la Liga Profesional 2024 -Zona B-

El árbitro será Andrés Merlos. Tigre estrenará nuevo técnico, el ex jugador de Velez Sebastián Domínguez, ex ayudante de campo de Hernán Crespo, quien hará sus primeras armas en la conducción de un equipo profesional.

Es la anteúltima fecha del torneo, Platense tiene 12 puntos en su zona y Tigre macha último con 5 putos.

DATOS DE UNA AÑEJA RIVALIDAD, QUE NACIO EN 1916

Si bien desde 1980 la gente de Platense inició una rivalidad importante con los hinchas de Argentinos Jrs, y los de Tigre han hecho lo propio -desde 1983- con los de Chacarita. Lo cierto es que Platense-Tigre es el clásico real de ambos. Y éstos son los fundamentos:

1) Por cercanía. Históricamente los hinchas de Tigre siempre estuvieron en toda la zona norte (e incluso en barrios capitalinos cercanos), y gran parte de los de Platense también.

Es cierto que el estadio anterior de Platense estaba en Manuela Pedraza y Crámer (zona norte, de Capital Federal), pero también es cierto que ese lugar se hallaba a muy pocas cuadras del actual (Zufriategui y España, Vicente López), y por ese hecho históricamente el Club A. Platense también acaparó y acapara hinchas en la misma zona de influencia que el Club Tigre (Vicente López, Olivos, Martínez, San Isidro… o sea: toda la zona norte del Gran Buenos Aires), y esa cuestión de vecindad es el verdadero motivo de esta rivalidad histórica.

2) Siempre hubo una pésima relación entre las hinchadas y nunca hubo amistad entre ellos.

3) Desde los inicios del fútbol y hasta 1980 se enfrentaron en forma casi ininterrumpida en las diferentes categorías. El destino los separó durante 19 años, pero en 1999 volvieron a verse las caras.

4) El 23 de abril de 1916 jugaron por segunda vez. Fue en el famoso estadio de Tigre del “lechero ahogado” y allí se produjo el primer enfrentamiento violento entre las hinchadas. La gente de Platense fue atacada por la de Tigre cuando intentaban cruzar el puente del Río Reconquista. Allí nació una mutua enemistad que nunca cesó.

5) En 1925, un Platense-Tigre debió suspenderse por serios incidentes. Y en 1932, pasó algo parecido, hubo serios incidentes con los jugadores de Platense en el encuentro de Reserva, y los jugadores de Primera decidieron no presentarse a jugar.

6) Inicialmente el estadio de Tigre estaba en la ciudad homónima y en 1936 se trasladó a la localidad sanfernandina de Victoria, uno de sus rivales más próximo y cercano fue Platense, quien durante muchos años tuvo su cancha en M. Pedraza y Cramer (Nuñez, zona norte de la Capital Federal), a muy pocas cuadras de su actual estadio de Vicente López.

Pero si bien inauguró esa cancha en 1979, los terrenos los compraron en la década del ‘40 y de allí en más fueron creciendo sus actividades deportivas y sociales en ese lugar.

7) Cuando Bernabé Ferreyra demostró su gran talento en Tigre (entre 1929 y 1931), en 1932 la dirigencia de Platense no quiso ser menos y viajó hasta Rufino (Santa Fé), la ciudad natal de “Bernabé”, y contrató a su hermano Paulino para que juegue para los “calamares”, quien finalmente lo hizo pero sin éxito.

8) En la zona norte, entre la década del ‘20, ‘30, ‘40 y ‘50 era común que muchos hinchas de River simpaticen por Platense, y los de Boca -para darles bronca- hicieron lo propio con Tigre. Esto alimentó “el clásico”.

9) En la década del ‘60 hubo un juicio entre ambas instituciones, por una sospecha de coima en un partido.

En 1980, Platense le hizo juicio a Tigre por las roturas que sus hinchas le hicieron a los baños de su actual estadio.

En 1998, otra vez Platense enjuició a Tigre ya que los “calamares” le alquilaron a los “matadores” un predio en Benavídez para la práctica de fútbol y los de Tigre se lo devolvieron en malas condiciones.

10) Cuando ambos peleaban la punta del torneo de 1976, se produjo el partido con mayor convocatoria entre ellos.

Fue en Atlanta y la cancha se colmó en un 95 %, con récord de recaudación. Ganó Platense 4 a 2. Otro partido de enorme convocatoria fue en 1948 en Primera ‘A’, cuando amos clubes iban primeros. El cotejo se jugó en Victoria (ver video, al pie de la nota).

11) En 1974 (cancha de Tigre) hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre hinchadas. Esto se repitió en 1975 (cancha de Tigre) y en 1980 (cancha de Platense).

En 1976, también hubo incidentes: Platense hizo las veces de local en Tigre para enfrentar a Sp. Patria de Formosa (Nacional de 1º División) y la hinchada del “matador” se hizo presente para alentar a los formoseños. A la salida: “se armó”…

12) En la década del ‘70 los hinchas de Platense sellaron una fuerte amistad (hoy deteriorada) con sus vecinos de Defensores de Belgrano.

Curiosidades mediante, la hinchada de Tigre siempre tuvo una excelente relación con los hinchas de Excursionistas (rival clásico de “Defe”).

De allí en más, y a lo largo de los 19 años que Platense y Tigre no jugaron por estar en categorías diferentes, y cada vez Defensores enfrentó a Tigre fue un partido “muy especial”.

La hinchada de Tigre aprovechó cada ocasión para dedicarle gran parte de sus cánticos hirientes a los “calamares”. Y más de una vez pudo observarse a diversos hinchas de Platense acompañando a Defensores.

Este “miniclásico” ha sido tan caliente que a mediados de los ‘90 un hincha de Tigre perdió la vida en una revuelta que tuvo lugar en las inmediaciones de la estación Victoria.

13) Cuando la selección Argentina jugó en Paysandú (Uruguay), barras bravas de Tigre y Morón se pelearon con hinchas de Platense y Defensores. A la salida de ese partido, un joven que acompañaba a la gente de Defensores y Platense fue asesinado. Algunos sospechan que fue el saldo de esa pelea.

Los padres del joven aún están reclamando justicia.

14) Estas casualidades son bien propias de un clásico:

En 1955 fue una de las mejores campañas de Tigre en Primera (6º) y curiosamente ese año se produjo el primer descenso de Platense.

En 1968 fue una de las peores campañas de Tigre en Primera División, sale último y desciende. Pero los memoriosos hinchas de Platense recordarán ese año como ninguno, ya que su equipo logra un tercer puesto en el Campeonato Nacional ‘A’, luego de perder con Estudiantes de la Plata en semifinales 4 a 3 en un partido que iba ganando con comodidad. Para muchos, ese fue el mejor equipo ‘calamar’ de todas las épocas.

En 1980 fue la última mejor campaña de Platense en la “A” (4º). Ese año Tigre descendió.

En el Torneo Apertura de Primera División de 2008, Tigre realizó la mejor campaña en esa división (hasta ese entonces): compartió el primer puesto con Boca y San Lorenzo, finalizando subcampeón luego de un triangular. En tanto, esa misma temporada se produce la peor campaña de Platense en un torneo de ascenso: salió último al término de la primera rueda del ‘Nacional B’.

15) La primera y única vez que se vendieron todas las entradas en el estadio de Vte. López, fue en otoño de 1980 (Primera “A”) precisamente en un Platense-Tigre.

16) Precisamente ese año, la AFA por primera vez en su historia, hizo jugar todos los clásicos el mismo día. Fue el 9 de marzo, por la sexta fecha.

Ese día jugaron: Boca vs River; Independiente vs Racing; San Lorenzo vs Huracán; All Boys vs Argentinos Jrs; Velez vs Ferro; Colón vs Unión… y Platense vs Tigre, entre otros.

En 2022, también volvieron a jugarse los clásicos en una misma jornada, y lo hicieron Platense vs Tigre. Ahora no está ocurriendo eso por pedido expreso de la gente de Platense, quienes pidieron en AFA confrontar con Argentinos Jrs (otro clásico rival importante).

17) Tigre no pudo ganarle a Platense por 29 años, y a lo largo de gran parte de la historia la estadística ha favorecido a Platense. Por eso, sus hinchas en cada ocasión que han enfrentado a Tigre le hacen saber esa larga paternidad.

Pero el 27 de noviembre de 2004 se rompió el ‘maleficio’, Tigre le ganó en Vte. López 2 a 0 y se consagró ganador del torneo Apertura, restándole posibilidades a Platense que peleaba por lo mismo.

Desde ese año, los hinchas de Tigre festejan cada 27 de noviembre el ‘Día Internacional del hincha Tigrense’.

Incluso, un año después pelearon otro torneo palmo a palmo, y -al mismo tiempo que Platense estaba festejando su centenario- otra vez festejó Tigre ganándole un partido importante a Platense. Ese día, ‘el matador’ volvió a dar la vuelta ante los simpatizantes ‘calamares’.

Finalmente, en 2007 Tigre le gana a Platense, en partidos de visitante y local, una final para acceder a una posibilidad de ascender a Primera División (situación que finalmente se concretó).

Este tipo de paradojas (como las rachas a favor o en contra entre River y Boca), son bien propias de un clásico.

18) Desde 1999 hasta la fecha volvieron a verse las caras otra vez. Jugaron en total 111 partidos oficiales en todo este tiempo y por todo concepto (Incluye: 1º “A” Amateur, 1º “A” Profesional; Primera “B”, Nacional “B”; “Copas Honor y Competencia” -torneos oficiales de Primera División que se disputaban en la década del 10’ y 30’- y Torneo Hexagonal de 1º “B”, año 1961).

Platense ganó 44, Tigre 32 y empataron 35.

(*) En el video de aquí abajo podemos ver uno de los partidos más importantes de la historia, un empate 0 a 0, en 1948, cuando ambos estaban punteros en Primera División:

