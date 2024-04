Cómo prevenir el Dengue y qué hacer ante sus síntomas

Además, el Municipio complementa los trabajos de fumigación y limpieza en zonas donde es más necesario y trabaja en las dependencias públicas para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, que desova sus huevos en aguas quietas y limpias. En el Cementerio Municipal se reemplaza el agua de los floreros por arena húmeda y se solicita la colaboración de los vecinos en sus propios hogares donde es más importante prevenir.

El Municipio de San Fernando está dedicando sus esfuerzos a la fumigación en barrios de mucha vegetación, espacios verdes y zonas donde es más necesario combatir al mosquito transmisor del Dengue; a la vez que incentiva y refuerza la limpieza en esos puntos. Pero también solicita la colaboración de los vecinos y vecinas para prevenir su proliferación en los hogares, donde es más importante controlarlo, y difunde cómo actuar si aparecen síntomas de esta enfermedad.

Al respecto, el Director General de Políticas Ambientales, Gabriel Tato, explicó: “Esta enfermedad no se transmite de humano a humano, sino a través de un vector: el mosquito Aedes aegypti, que vive entre nosotros, es inter e intra domiciliario, se reproduce y se esconde en nuestros domicilios. Es un mosquito de ciudad y no de campo; hay que aclararlo porque estamos atravesando una ola del conocido ‘mosquito de inundación’ resultado del cambio climático y del fenómeno del ‘Niño’ que causó gran cantidad de lluvias. Ese mosquito es molesto e incómodo, pero no transmite el dengue”.

“Hay que prevenir el dengue mediante la prevención del mosquito que está dentro de nuestros domicilios, sacando todos los cacharros y objetos como floreros, reemplazando el agua por arena, cambiando a diario el agua de las mascotas, tapar los tanques y eliminar cualquier otro cacharro por chico que sea que acumule agua fresca, que el mosquito Aedes aegypti elige para reproducirse. Y recordemos siempre que sin mosquito no hay dengue”, finalizó el funcionario.

En tanto, el Dr. Guillermo Brambila, Director de Salud Pública del Municipio, agregó: “El dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito característico que tiene patas negras con rayas blancas. Los síntomas de alerta son: fiebre alta sin síntomas respiratorios (sin tos, catarro ni mocos) asociada a un dolor de cabeza característico, que puede ser detrás de los ojos, y dolores de las articulaciones de los músculos de los huesos”.

Y agregó: “Ante la presencia de estos tres síntomas, la vecina o vecino debe concurrir al centro asistencial, donde se decidirá de acuerdo al estado clínico si queda internada o se va a su hogar; la mayoría vuelven a su hogar, donde deben hacer reposo, tomar abundante líquido y si tienen dolor o fiebre, se indica paracetamol. Hay que tener presente que, una vez que la fiebre cede, se debe estar atento las primeras 48 horas a la aparición de otros síntomas como dolor abdominal, vómitos o algún tipo de hemorragia; si esto sucede, debe volver al centro de salud para su atención. Tanto en nuestros centros asistenciales como en el Hospital Municipal San Cayetano, será atendido y se darán las indicaciones para cada caso.

“Tengamos presente para ahora y para el futuro que sin mosquito no hay dengue; por eso la medida de prevención más eficaz es evitar la presencia de mosquitos peridomiciliarios y domiciliarios”, concluyó el Dr. Brambila.

(*) San Fernando realiza acciones de prevención del dengue en el Cementerio Municipal

Como parte de las acciones que lleva adelante el Municipio de San Fernando para combatir el dengue, evitando la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor de la enfermedad, el Director General de Políticas Ambientales, Gabriel Tato, explicó: “Esto debemos hacerlo a diario en nuestros hogares. Sin mosquito no hay dengue, por eso repetimos durante todo el año que hay que cambiar el agua de los floreros, cambiar a diario el agua de las mascotas, y eliminar cualquier objeto o cacharro que pueda juntar agua limpia y fresca”.

“Recordemos que el mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, habita en nuestros hogares, escondiéndose en lugares frescos y sombríos, en nuestras habitaciones, o detrás de las cortinas. Por tanto, el cuidado y la eliminación de este mosquito comienza desde el hogar”, enfatizó el funcionario.

“Todo objeto o cacharro que acumula agua limpia y fresca es el lugar donde el mosquito deposita sus huevos, 1 centímetro por encima del nivel del agua durante siete días. El mosquito puede llegar a desovar casi 500 huevos que luego se convierten en larva y caen en el recipiente para que en un proceso no mayor a 10 días se conviertan en más mosquitos”, concluyó Gabriel Tato.

En tanto, el Concejal Ignacio Pérez agregó: “Aquí en el Cementerio Municipal de San Fernando iniciamos una campaña para combatir el dengue; éste es un lugar donde se puede criar el mosquito Aedes, por la cantidad de floreros con agua que pueda haber; entonces, todos los años hacemos esta campaña pidiendo a los vecinos que utilicen arena en vez de agua; y el personal del cementerio reemplaza el agua de todos los floreros con arena para impedir el desove del mosquito. Los familiares que vienen a visitar el cementerio tienen a su disposición en los tres ingresos contenedores con bolsitas con arena, que les brindamos sin costo para reemplazar el agua, para que entre todos sigamos combatiendo el dengue”.

