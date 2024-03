Philip Kotler: “Las empresas y las personas adineradas deben pagar impuestos más altos”

En el marco de la primera edición del Austral Marketing Meetings, el padre del marketing moderno, disertó sobre el rol del marketing, las empresas y el estado en el crecimiento de los países y sus comunidades, poniendo especial énfasis en lo crucial del desarrollo sostenible.

Entre las declaraciones más destacadas del padre del marketing moderno, Kotler manifestó su mirada sobre la actualidad del capitalismo:

“Estoy a favor del capitalismo, pero un capitalismo mejor y no de aquel que representa un mercado libre sin responsabilidades. No del capitalismo que recompense a los inversores y a los accionistas, sino de aquel en el que exista un buen retorno a los empleados, a los distribuidores, suscriptores, etc.”

“Necesitamos de una industria que esté basada en la propiedad privada con el objetivo de lograr buenos beneficios a través del capitalismo de partes interesadas, no del capitalismo de accionistas. Y que las empresas persigan la sostenibilidad además de la rentabilidad”.

“Las empresas y las personas adineradas deben pagar impuestos más altos”.

“Las empresas podrían tener que aceptar sindicatos para dar una voz en la política a sus empleados”.

“Si las empresas adoptan la filosofía empresarial nórdica, los ciudadanos serán más felices, más sanos, mejor educados y disfrutarán de un ingreso viable”.

Junto a la participación de Kotler, se llevaron a cabo cuatro conferencias de expertos del marketing internacional: el profesor Waldemar Pförtsch (CIIM Business School, Chipre; Technical University of Munich, Alemania); el profesor Frank Mulhern (Medill Northwestern University, Estados Unidos); Carlos Trelles, CEO Axon Latam (Estados Unidos); Luciano Casanova, Gerente de Negocio e Innovación, Café La Virginia S.A. (Argentina), y el profesor Alandeom Oliveira (State University of New York, Albany, Estados Unidos).

También se llevó a cabo un panel corporativo sobre las implicancias de Human to Human, modelo de negocios en Latinoamérica con la presencia del Chief Marketing Officers de Pepsico, Mondelez y Puma – Argentina.

