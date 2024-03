Nardini visitó la obra de la Ruta Provincial N° 23

Lo hizo junto al director de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Roni Caggiano. Es una puesta en valor que incluye la repavimentación y demarcación de bicisendas, entre otras cosas. Uno de los principales objetivos es mejorar la circulación vehicular.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo (Leo) Nardini, visitó la obra integral de puesta en valor de la Ruta Provincial N° 23, ex 202, junto al administrador de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Roni Caggiano. También los acompañó el presidente del Partido Justicialista de San Miguel y concejal, Juanjo Castro.

El jefe comunal malvinense comentó: “Por decisión del gobernador Axel Kicillof estamos llevando adelante la continuidad de esta obra tan importante para miles de vecinos de Malvinas, José C. Paz, Tigre, Moreno y de toda la región. Esto no solo genera más accesibilidad sino potencia también el área productiva, a los comerciantes, las pymes, más en estos tiempos en los que la cosa no está fácil”.

Esta obra beneficia a 80.000 habitantes aproximadamente y busca mejorar la circulación vehicular. También se trabaja en mejorar las dársenas para el transporte público y la iluminación LED.

“No solo es la repavimentación y la demarcación vial sino también algo muy importante en base a la ley provincial como es la bicisenda, que además fomenta la vida saludable”, agregó Nardini.

Por su parte, Roni Caggiano, administrador de Vialidad de la Provincia, expresó: “Estoy muy contento porque es el primer distrito que vengo a visitar como administrador de Vialidad. El gobernador quiere que caminemos, que estemos en el territorio y es una alegría muy grande que la obra pública provincial siga activa. Veo muy bien el avance y los vecinos están muy contentos, que es lo más importante”.

Esta obra conecta con dos ferrocarriles, tiene una extensión de 4.700 metros de calzada y 6.000 metros de bicisenda. Además, se trabaja en nueva señalización horizontal y vertical, y nuevos semáforos.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich