Últimas jornadas de salud por el Mes de la Mujer: qué hay que saber

El pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y es por eso que todos los años se convierte en un mes especial.

El municipio de Vicente López impulsó una amplia variedad de actividades y jornadas de servicios para todas las vecinas.

Dentro de estas, desde que comenzó el mes, se pusieron en marcha una serie de consultorías y charlas para cuidar la salud de las mujeres donde pueden acceder de forma gratuita a una serie de servicios a demanda inmediata en los distintos centros de salud del partido.

Se pueden vacunar, realizar los estudios de rutina o los más específicos para que puedan satisfacer todas sus dudas y consultas. Estos son: PAP y colpo, control de mamas a partir de parches mamarios, prevención HPV: vacunación calendario oficial, realización de testeos de ITS (VIH – Sífilis – Hepatitis C), asesorías en prevención de ITS y en métodos anticonceptivos, y control de peso, talla y tensión arterial.

De todas formas, las interesadas deberán estar muy atentas si quieren participar debido a que son los últimos días de estas jornadas. Los detalles de todos los centros de salud, los estudios y las charlas se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda/dia-de-la-mujer.

