Con Esteban Concia, Fernando Fiorenzo… Y otros temas

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) Días atrás mantuve una conversación telefónica con Esteban Concia, creador de contenidos digitales, experto en comunicación multimedial, asesor político en La Plata, Secretario PJ La Plata. Especialista en campañas digitales.

Dicta cursos virtuales y presenciales a empresas y organismos provinciales y municipales.

El próximo 5 de marzo comienza uno y ya me inscribí, dejé los saludos del intendente de José C. Paz Mario Ishii y expresó que desea conocerlo personalmente a la vez que pidió lo salude esperando venir por José C. Paz.

(*) El 1 de marzo me reuní con Fernando Fiorenzo, Director de la Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico de la UNPAZ (Universidad Nacional de José C. Paz).

Esta carrera se complementa con la licenciatura en Producción Audiovisual, la licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información, la licenciatura en Gestión de Tecnologías Industriales, la licenciatura en Biotecnología.

Trabaja además en UNPAZ en la adecuación de aulas para lo que se denomina Encubación de Empresas y el desarrollo de tecnología industrial.

A partir del mes de abril conducirá él, y yo seré columnista de su programa de radio: “Algorítimicos” donde desarrollará conceptos de e-commerce, soberanía digital y multimedios digitales que impulsen el desarrollo local.

Fernando Fiorenzo es además autor del ensayo: Memorias del Embarcadero donde relata, como vecino de la UNPAZ, el desarrollo urbanístico de la zona.

OTROS TEMAS

(*) Este 3 de marzo se celebra el Día Internacional de los Escritores, una jornada que reconoce su labor y contribución en la sociedad.

La creación de este día fue propuesto en 1986 por el Congreso Internacional de PEN Club, una organización conformada por personalidades del mundo literario, histórico y periodístico.

(*) Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis: Portadores de la Condena es un tema que se sumerge en la iconografía bíblica y su significado simbólico.

Estos cuatro jinetes, descritos en el Libro de Revelación o Apocalipsis, son considerados como heraldos del Fin de los Tiempos y portadores de juicio y destrucción sobre la humanidad.

Cada jinete representa una fuerza ominosa: la Conquista, la Guerra, el Hambre y la Muerte.

(*) ‘Día de la confraternidad latinoamericana’

Desde 1985 se celebra el Día de la Confraternidad Latinoamericana.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en el Congreso la sancionan el 21 de Agosto 1985 con fuerza de ley. Institúyese el “Día de la Confraternidad Latinoamericana”, a celebrarse anualmente el primer domingo del mes de marzo, como reconocimiento a las muestras de solidaridad recibidas por lo argentinos de parte de los países que integran la región latinoamericana, como reconocimiento a las muestras de solidaridad recibidas por los argentinos de parte de los países que integran la Región Latinoamericana.

Iberoamérica está compuesta por veinte países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

