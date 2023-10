Cernadas llamó a votar por 190 días de clases 

Junto a docentes de Tigre y la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, Segundo Cernadas aseguró que “vamos a enfrentar a los sindicatos K para defender a los docentes y los 190 días de clases”.

“Con Patricia vamos a ordenar el país para que haya 190 días de clases y que la educación esté en manos de docentes y no del sindicato de Baradell”. En diálogo con docentes el candidato a intendente de Juntos por el Cambio dijo, “votemos para terminar con un municipio cómplice del kirchnerismo en las escuelas”.

“En la próxima elección se vota por tres modelos educativos distintos. El del ministro Massa que es el de los sindicatos, el de Baradell diseñando las políticas educativas, el de la ideología en las aulas y en la capacitación docente. Por otro lado, el modelo de los Vouchers que no garantiza ningún cambio, porque no habla de la capacitación docente y no explica porque mejoraría la educación si se subsidia la demanda con vales. Y el modelo que proponemos con Patricia (Bullrich), que es de desarrollo económico y social, donde promovemos una carrera docente con incentivos para que se capaciten, sin ideologías y que enseñe a los alumnos a pensar” indicó la ministra de educación de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña.

Las docentes presentes compartieron sus experiencias en las distintas escuelas de Tigre, donde se hace muy difícil garantizar las clases por presiones de los sindicatos, la capacitación docente no tiene ningún tipo de incentivo y la calidad de la infraestructura escolar conspira permanentemente con el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Soledad Acuña remarcó en la charla “Patricia tiene a la educación como una prioridad, ella se va a poner al frente de un acuerdo con los gobernadores para girar recursos solo si garantizan 190 días de clases en todas las provincias del país” y añadió “No puede ser que como en Chubut, los chicos tengan 90 días de clases”.

Finalmente, Segundo Cernadas destacó el trabajo que hace la Ciudad de Buenos Aires “Nosotros en la Provincia no tenemos que inventar nada, como lo hacen CABA tenemos que garantizar que los chicos estén en las aulas, que los docentes se capaciten y que los gremios no intervengan en el proceso de aprendizaje de los alumnos. La educación es el futuro y Argentina sale adelante con una educación de calidad”.

Participaron del encuentro los concejeros escolares de Juntos por el Cambio Andrea Martins, Mariano Visoso, Ana Laura Visca y Mayra Godoy.

