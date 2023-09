Un futuro de trabajo y superación

Escribe: Rodolfo Llanos (*)

En un contexto global de desafíos sin precedentes, es natural que surjan preguntas acerca de la nación en la que vivimos y la que deseamos forjar. Cada uno de nosotros tiene una historia única, una familia diferente y experiencias diversas. Sin embargo, compartimos un anhelo común: vivir en un país que brinde oportunidades para alcanzar nuestros sueños, sin importar nuestras circunstancias familiares, ideologías políticas o punto de partida.

Es motivo de alegría ver a aquellos que comienzan con el apoyo de una sólida familia capaz de ayudarles a superar obstáculos. Es un privilegiado punto de partida para alcanzar metas personales. Celebramos que millones de argentinos tengan esa ventaja. Esto asegura, no solo para ellos, sino para todos, mayores posibilidades de éxito. Sin embargo, también debemos mirar a aquellos que, a pesar de trabajar incansablemente, no cuentan con ese apoyo familiar. Para ellos, el sueño de un país que recompensa el esfuerzo debe ser una guía. El sueño de un país que ofrezca igualdad de oportunidades, donde no se necesite una ventaja inicial o una herencia para triunfar. Donde el talento sea el vehículo y el esfuerzo, el camino.

El país que imaginamos es inclusivo, pero no glorifica la pobreza ni ignora las diferencias iniciales. Queremos un país que respalde a todos por igual, donde la “igualdad de oportunidades” sea más que un eslogan político, sea una realidad palpable. Queremos un país donde el trabajo y el esfuerzo sean recompensados, donde la justicia proteja las metas que alcanzamos.

En nuestra historia, hemos avanzado como nación, pero a veces hemos perdido el rumbo. Algunos gobiernos creyeron que redistribuir el esfuerzo ajeno era la solución. Otros pensaron que subsidiar la pobreza era el camino. Y algunos más vieron los bienes del Estado como su propiedad personal. Pero debemos ser realistas: la mayoría de los argentinos no estamos conformes con la situación actual. Miramos al futuro con determinación, sabiendo que podemos lograr y ser más. En nuestras entrañas, sabemos que queremos mucho más.

Queremos construir un país que triunfe de una vez por todas, un país con un futuro brillante. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad presente. Vivimos en una nación donde el miedo y la desconfianza intentan oscurecer nuestra visión de un futuro mejor. Nos dicen que todo es igual, que nuestras acciones no importan, que la pobreza es inevitable. Nos convencieron de una división que debemos superar.

Es hora de desafiar esas voces que buscan perpetuar los intereses de unos pocos. Debemos unirnos, hablar con todos y vencer el miedo, la resignación y el cinismo. Recordemos que nuestras instituciones deben servir al pueblo, no a la política ni a los políticos. Argentina somos todos los héroes anónimos que luchan con esperanza y determinación. No importa a quien votan, solo importa el esfuerzo que hacen por este país.

Argentina es una tierra de desafíos constantes, donde la perseverancia y la solidaridad son moneda corriente. A pesar de las adversidades, seguimos adelante, luchando por un futuro mejor. No demos por sentado lo que tenemos ni nos resignemos a lo que nos imponen.

El país que queremos es uno que mire hacia adelante con valentía, que desafíe las adversidades y avance. No nos conformamos con la política actual; aspiramos a un país que supere las expectativas. Luchamos cada día para hacer realidad el sueño de 50 millones de argentinos.

Nuestra historia está llena de desafíos, pero siempre hemos resistido y superado obstáculos. Somos Argentina, una nación de héroes anónimos que no se rinde.

(*) Unión de Emprendedores de la República Argentina.

