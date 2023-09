La Gran Orquesta Federal Infantil y Juvenil compuesta por 2500 chicos y chicas de todo el país se presenta en Tecnópolis (Villa Martelli, Vicente López), el sábado 23 de septiembre a las 14.30 hs. Junto con León Gieco.

El sábado 23 de septiembre a las 14.30 hs se realiza un concierto inédito de la Gran Orquesta Federal Infantil y Juvenil integrada por 2500 chicos y chicas de todo el país, y la participación especial de León Gieco.

Será un concierto nunca antes visto en Argentina, con la orquesta más grande que jamás haya tocado en nuestro país, integrada por 2.500 chicas y chicos provenientes de orquestas vinculadas al Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles.

En este concierto inédito participan 32 orquestas infantiles y juveniles de Chaco, La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y CABA. Así mismo, estará presente la Orquesta de Becarios y Becarias de las Becas Martha Argerich y la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín.

La dirección y los arreglos de la Gran Orquesta Federal estarán a cargo del Maestro Gustavo “Popi” Spatocco y se interpretará un repertorio de música argentina con obras como “La cultura es la sonrisa”, de León Gieco; “Zamba de mi esperanza”, de Luis Profili; “La vaca estudiosa”, de Maria Elena Walsh; “Desde el puente carretero”, de Carlos y Peteco Carabajal, entre otros.

Participarán como músicas y músicos invitados León Gieco, Nadia Larcher, Nahuel Pennisi, Malena D´Alessio y Rolando Goldman.

El concierto se realizará en Tecnópolis, el parque temático de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica. El ingreso es libre y gratuito, no es necesario reservar entrada. El concierto se realizará al aire libre, en la Explanada de la Avenida General Paz (Av. Juan Bautista de la Salle 4491). Durante la jornada no estará habilitado el recorrido libre por el Parque. No se suspende por lluvia.

Este año, el predio de Villa Martelli (Vicente López) recibió a más de 2 millones de visitantes en el marco de la 12° edición de su megamuestra. En septiembre y octubre, Tecnópolis continúa recibiendo a las escuelas de todo el país y realizando actividades especiales, como esta experiencia musical única.

(*) Sobre el Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles

Se creó 2005 con el propósito de extender y consolidar en todo el territorio nacional un modelo de orquestas que tengan como premisa fundamental la socialización y el esfuerzo colectivo de sus integrantes. Funciona a través de un esquema de convenios con municipios, provincias y organizaciones de la sociedad civil.

Durante los últimos cuatro años, el Programa agrupa a 100 orquestas vinculadas, entre orquestas nuevas y otras preexistentes. De estas, 55 pertenecen al Programa Andrés Chazarreta y 45 al Programa Celia Torrá.

(*) Orquestas Infantiles y Juveniles

Orquesta Popular “Rolando Chivo Valladares”, Tucumán, San Miguel de Tucumán; Orquesta Comunitaria “Enrique Angelelli”, La Rioja, La Rioja; Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos de Granadero Baigorria “Sonidos de Nuestra Tierra”, Santa Fe; Granadero Baigorria; Orquesta Infantil y Juvenil “Tunquelén” , Buenos Aires, Garín-Escobar; Orquesta Infantil y Juvenil “ Arroyos y Sembraderos”, Buenos Aires, San Andrés de Giles; Orquesta de Música Latinoamericana de los barrios Baires-Bancalari, Buenos Aires, Tigre; Orquesta de Música Latinoamericana “Ricardo Carpani”, Buenos Aires, Tigre; Orquesta “La Casita de los pibes”, Buenos Aires, La Plata; Orquesta “La Sonora de la IAPI”, Buenos Aires, Quilmes; Orquesta Folclórica Infanto Juvenil Morón Sur, Buenos Aires, Morón; Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos “Don José de San Martín”, Buenos Aires, San Martín; Orquestas infantil y juvenil “El Tambo” y Ensamble y Orquesta típica de tango “El Tambo”, Buenos Aires, La Matanza; Orquesta del Valle, Buenos Aires, La Matanza; Orquesta “Flor de Retama”, CABA, Villa Lugano; Orquesta Infantil y Juvenil “El Campito Comunitario”, CABA, Villa 15, Villa Lugano; Orquesta La Popular revoltosa, Buenos Aires, San Isidro; Orquesta Riooir Paravacahsca, Córdoba, Villa La Bolsa – Santa María; Orquesta Comunitaria de Cruce Viejo, Chaco, Puerto Tirol; Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil “Cunumí”, Entre Ríos, Paraná; Ensamble de vientos, cuerdas y percusión, La Pampa, General Pico; Orquesta Infantil y Juvenil de Aluminé, Neuquén, Aluminé; Orquesta Escuela de Los Andes, Neuquén, San Martín de los Andes; Orquesta Infantil y Juvenil de Barrio INTA, Chubut, Trelew; Orquesta del Barrio de la Escuela de Musica Provincia Re Si, Santa Cruz, Río Gallegos; Orquesta Infanto Juvenil Municipal Barrio Kennedy, Buenos Aires, Pergamino; Orquesta “Sol Mío”, Buenos Aires, Moreno; Orquesta Infantil y Juvenil de la SENNAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), Buenos Aires, Villa Zagala – San Martín; Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo, CABA, San Telmo; Orquesta El Ombú, Carlos Keen, Carlos Keen – Luján; Orquesta Escuela Latinoamericana de La Matanza, Buenos Aires, La Matanza; Orquesta de las Becas Martha Argerich de Jóvenes becarios y becarios que recibieron las becas de formación y perfeccionamiento del Ministerio de Cultura de la Nación Federal; Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Libertador Don José de San Martín, CABA.​

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich