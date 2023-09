La Provincia suma los mapas de peligrosidad de la Cuenca del Río Reconquista  

Para interiorizarse sobre el nivel de riesgo y tomar conciencia, los vecinos y vecinas pueden visitar en gba.gob.ar/riesgohidrico.

La Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en el marco de la Mesa de Riesgo Hídrico, continúa avanzando con la publicación de los Mapas de Peligrosidad de diferentes cuencas de la Provincia con el objetivo de generar percepción del riesgo a la comunidad.

Los nuevos mapas que se pueden ver en gba.gob.ar/riesgohidrico muestran el nivel de peligrosidad dividido en 3 zonas de la Cuenca del Río Reconquista.

• Zona 1: Partidos: Tigre, San Isidro, Malvinas Argentinas y San Fernando.

• Zona 2: Partidos: Moreno, Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero, San Martín, San Miguel y Tigre.

• Zona 3: Partidos: Moreno, Ituzaingó y San Miguel.

Cada uno de ellos cuenta con la posibilidad de descargar y llegar a una impresión de Escala de A1 para que pueda ser utilizado como herramienta en la gestión del riesgo hídrico de los gobiernos locales.

Cabe destacar que la página es una de las herramientas que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pone a disposición bajo el lema “Conocer para cuidarse”, en el marco de las acciones preventivas y de concientización sobre el fenómeno climático El Niño.

Al respecto el Subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, expresó: “Desde el 22 de marzo que lanzamos la mesa lo reiteramos: la prevención es la mejor herramienta para estar preparados ante fenómenos climáticos en zonas vulnerables. Todos los días desastres se suceden en todo el mundo y Argentina no es la excepción”.

Y agregó: “Seguimos avanzando con las herramientas de mapeo de peligrosidad por cuencas porque tener identificadas las zonas de mayor riesgo por exceso hídrico permite generar planes y políticas de reducción de riesgos más eficientes. Instamos además a que los gobiernos locales trabajen con las comunidades sus planes de riesgo ya que tenerlos pero no informarlos es lo mismo que no tenerlos”.

Cabe destacar que la Mesa de Riesgo Hídrico tiene como objetivo sistematizar las herramientas destinadas a mitigar los efectos de los excedentes hídricos y colaborar para atender a las respuestas en coordinación con la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia y los organismos que lo requieran.

Asimismo, la mesa tiene una función preventiva, pero se necesita la participación de los municipios elaborando sus diagnósticos y respectivos planes de contingencias.

