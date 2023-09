Sin propuestas para los emprendedores en el debate político argentino

Escribe: Rodolfo Llanos (*)

En medio de un escenario político marcado por discusiones sobre cuestiones económicas y sociales en Argentina, parece haber un grupo de actores olvidados en la conversación: los emprendedores. A pesar de la importancia que tienen en el desarrollo económico y la creación de empleo, tanto el oficialismo como la oposición parecen haber pasado por alto la elaboración de propuestas concretas para este grupo fundamental de la sociedad.

No estoy hablando de mi apreciación, ni por supuesto de una demanda como Presidente de la UERA. Escribo en nombre del 83% de las empresas argentinas que hoy corresponden a la categoría emprendimiento: todas las personas jurídicas, de 0 a 9 empleados y con una facturación menor a lo establecido por el ministerio de la producción para la categoría PYME.

Ni Sergio Massa, ni Patricia Bullrich, ni Javier Milei, tres figuras políticas con una presencia destacada en el escenario político argentino, han presentado propuestas sólidas y detalladas para apoyar a los emprendedores del país. Esto es un motivo de preocupación para una nación que necesita desesperadamente impulsar su economía y crear oportunidades para sus ciudadanos.

El emprendimiento es un motor clave para el crecimiento económico y la generación de empleo. Los emprendedores son los innovadores, los visionarios y los creadores de nuevas empresas que pueden impulsar la economía y mejorar la calidad de vida de los argentinos. Sin embargo, parece que los líderes políticos no están prestando la atención que merecen.

Sergio Massa, líder del oficialismo, ha centrado gran parte de su discurso en cuestiones como la seguridad y la justicia, sin abordar específicamente cómo su gobierno planea apoyar a los emprendedores. Patricia Bullrich, una figura destacada de la oposición, ha hablado mucho sobre la lucha contra la corrupción y la inseguridad, pero sus propuestas para estimular la actividad emprendedora brillan por su ausencia. Por otro lado, Javier Milei, conocido por su enfoque en la reducción del gasto público y la eliminación de regulaciones, tampoco ha presentado un plan sólido para respaldar a los emprendedores.

¿Por qué es importante que los líderes políticos presten atención a los emprendedores?

Porque son ellos quienes pueden crear empleos, innovar en la economía y generar riqueza para el país. Sin políticas y medidas de apoyo adecuadas, los emprendedores argentinos pueden enfrentar obstáculos significativos para iniciar y hacer crecer sus negocios. Estos obstáculos pueden incluir la burocracia excesiva, la falta de acceso al financiamiento, la inestabilidad económica y la falta de apoyo para la formación y capacitación empresarial.

Es esencial que los líderes políticos de Argentina se den cuenta de que el emprendimiento no es solo una opción, sino una necesidad para el futuro del país. Para abordar esta brecha en las propuestas políticas, los líderes deben considerar medidas como la simplificación de trámites administrativos, la promoción de la inversión privada, vehículos que aseguren la estabilidad jurídica, la incorporación laboral de personal en condiciones especiales, el estímulo a la exportación de productos de valor agregado en condiciones superadoras, el acceso al crédito o al financiamiento y un escalonamiento impositivo que permita ser pagado sin causar la muerte del emprendimiento.

Además, es crucial que los políticos fomenten un ambiente de estabilidad económica y confianza en el país, lo que atraerá inversiones y estimulará la actividad emprendedora. Esto implica abordar temas como la inflación, la deuda pública y la falta de reglas claras para los negocios.

Esperamos que Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei nos presenten a los emprendedores propuestas sólidas para potenciar a este sector crucial de la sociedad. Es hora de que los políticos reconozcan la importancia del emprendimiento en la generación de empleo privado y desarrollen políticas concretas para fomentar su crecimiento y éxito en Argentina. También es vital saber quiénes serán las personas que llevarán a la práctica esas propuestas.

El futuro económico del país depende en gran medida de su capacidad para apoyar a aquellos que están dispuestos a tomar riesgos y crear oportunidades para todos.

(*) Presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina.

