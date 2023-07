Acerca de la candidatura a Defensor del Pueblo de Vicente López

Por: Junta Promotora Candidatura Carlos Roberto a Defensor del Pueblo de Vicente López

“El 30 de junio pasado se cerró el plazo para la presentación, ante el Concejo Deliberante, de candidaturas a Defensor del Pueblo de Vicente López. Instituciones inscriptas en nuestro Municipio, agrupaciones vecinales, ONGs y numerosos vecinos y vecinas impulsaron por tercera vez, en tres años consecutivos, la candidatura del Ing. Carlos Roberto.

Este, luego de llevar a cabo todo el proceso requerido para la misma, ha realizado su presentación cumpliendo con todos los fundamentos y exigencias informados en los términos de la legislación vigente. Quienes impulsamos su candidatura aspiramos a que “la tercera sea la vencida” pues estamos convencidos de que Carlos Roberto es el mejor candidato para un cargo tan importante para la ciudadanía de Vicente López. Su nutrido curriculum, su compromiso y sus propuestas para una revitalizada Defensoría, avalan nuestra convicción.

Carlos Roberto es muy conocido por los vecinos y vecinas por el hecho de haber sido elegido Concejal de Vicente López en tres períodos, por haber desempeñado funciones en el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad y por haber estado siempre cerca, muy especialmente, de las causas en defensa de una mejor calidad de vida en lo urbano, ambiental y social, teniendo en cuenta la estrecha interrelación de dichas cuestiones.

Todos lo reconocen como quien, a pesar de las diferencias políticas con los gobernantes municipales en diferentes gestiones, siempre ha apostado al diálogo y a la construcción de acuerdos en favor del bien común. Las candidaturas a Defensor del Pueblo, tal como lo establece la Ordenanza Nº 11591, deben ser presentadas por instituciones inscriptas en Entidades Intermedias del Municipio de Vicente López. En el caso de la candidatura de Carlos Roberto, fueron 7 las instituciones señeras del distrito que lo hicieron: Biblioteca Popular Bernardo Delom, Club de Pescadores Olivos, Asociación Civil Pro Vicente López, Agrupación de Vecinos de Vicente López, Biblioteca Popular Sudestada, Sociedad Protectora de Animales, Tiempos de Memoria.

Cabe destacar que, además, adhirieron a dicha presentación otras agrupaciones y ONGs que trabajan en Vicente López: Fundación Ciudad, Agrupación Intervecinal del Puerto de Olivos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – zona norte, Unidxs por el Río, Asamblea Todes por el Yrigoyen, Foro por la Salud y el Ambiente Vicente López, Convivencia Urbana, Red Nuestras Ciudades, La Galpona, Movimiento Mayo, Espacio Cultural Mayo, Centro de Estudios Oscar Cacho Goyena. También quisieron brindar su apoyo la Asamblea Barrial de Béccar, la Asociación Civil para todos porque es de todos (Béccar), el Foro Salud y Medio Ambiente San Isidro y el Servicio de Paz y Justicia, instituciones que aun sin tener sede en Vicente López reconocen el compromiso ciudadano del candidato Carlos Roberto.

Además, adhirieron personalidades destacadas como Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz 1980) y Margarita Laraignée (Directora del Centro Cultural Alfonsina Storni de Vicente López, Directora del Museo de La Forrajería, Presidenta de la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina, Miembro de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Museos y del Comité de Educación y Acción Cultural del Consejo Internacional de Museos).

Numerosos vecinos y vecinas que reconocen la trayectoria de Carlos Roberto también se han sumado de manera individual para acompañar su candidatura. Recordemos que la Ordenanza Nº 11591 establece que el mandato del Defensor del Pueblo tiene una duración de 5 años y que puede ser reelegido tan solo una vez.

La Defensoría de Vicente López tiene la particularidad de que, si los candidatos no reunieran las condiciones necesarias o, aun poseyéndolas, no fueran elegidos por los concejales, el mandato de quien se encuentra ejerciendo el cargo se prorroga automáticamente. Es de esperar que en 2023 el Concejo Deliberante de Vicente López designe un nuevo Defensor del Pueblo. Como es de público conocimiento, el actual mandato ya ha sido prorrogado en diciembre de 2019, en mayo de 2021 y en noviembre de 2022. Aunque, como se señaló anteriormente, las prórrogas estén previstas en la normativa, es óptima la alternancia y la posibilidad que se da a las instituciones de la sociedad civil de poder ejercer su participación ciudadana proponiendo nuevos nombres para el cargo.

Sucesivas renovaciones automáticas van deteriorando la legitimidad de la institución que se enmarca en el espíritu de una democracia más participativa.

Es importante recordar que, para la elección de Defensor del Pueblo de Vicente López del año 2022, se presentaron tres candidatos. La candidata Miriam Pagella, presentada por la Cámara Empresaria de Vicente López, no obtuvo ningún voto; María Fernanda Graziano, impulsada por el Centro Social y Cultural de Jubilados y Pensionados de Vicente López, obtuvo dos, los correspondientes a los concejales del bloque Avanza Libertad. En una clara ventaja numérica de instituciones de destacada trayectoria que lo apoyaron, el candidato Carlos Roberto obtuvo siete votos por parte de los concejales del Frente de Todos. Los concejales de Juntos por el Cambio votaron en forma negativa para los tres candidatos. Recordemos que, al no tener dos tercios de los votos, o sea 16 votos positivos -una mayoría especial que se requiere en el caso de la elección del titular del cargo en cuestión-, no pudo concretarse la elección de un nuevo Defensor del Pueblo.

El acto eleccionario de 2022 duró tan solo unos minutos -fue casi un trámite que había que cumplir– durante los cuales se leyó el acta oficial emitida por la Comisión de Enlace del Concejo Deliberante que señaló que las tres candidaturas eran procedentes y se había cumplimentado con todos los fundamentos y exigencias informados en los términos de la ordenanza correspondiente. Pero en escasos minutos el Concejo Deliberante, sin deliberar, concluyó sin un elegido, un esperado acto eleccionario que había sido dilatado por casi 10 meses.

Este año se suma otro hecho negativo en el proceso eleccionario para Defensor del Pueblo: la falta de información de la presentación de candidaturas. No se dio a conocer oficialmente cuántos ni cuáles son los candidatos. El área de prensa del Concejo Deliberante no ha hecho la correspondiente difusión. Muchos de los concejales que deberán votar al Defensor del Pueblo tampoco lo sabían. Fuimos la Junta Promotora de la Candidatura de Carlos Roberto los que informamos a periodistas y concejales del proceso iniciado. Teniendo en cuenta la importancia del cargo a elegir, solicitamos que la Comisión de Enlace -creada por la citada Ordenanza para evaluar las candidaturas- convoque a una reunión pública a fin de escuchar las propuestas y hacer preguntas a los candidatos y candidatas, ocasión en la cual los ciudadanos podamos conocer sus respectivos antecedentes y propuestas antes de que el Concejo Deliberante, también en sesión pública, adopte su resolución en relación a la elección. El pueblo necesita saber de qué se trata.

La Defensoría del Pueblo de Vicente López ya tiene 24 años de vida y fue pionera en la Provincia de Buenos Aires. Bregamos para que conserve su legitimidad, ejerza plenamente sus funciones y sea un lugar de resguardo de los derechos ciudadanos. El candidato Carlos Roberto -además de contar con un notable y merecido apoyo en virtud de su trayectoria y propuestas para la Defensoría- reúne todas las condiciones requeridas para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo con idoneidad, compromiso y transparencia”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich