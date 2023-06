8 de cada 10 estudiantes de secundaria no alcanzan el nivel esperado en Matemática

Escribe: Dra. Sandra Berta (*)

“Es imprescindible detectar por qué los chicos no aprenden”.

El 82,4% de los estudiantes argentinos se ubicaron en los niveles más bajos de desempeño en Matemática en la prueba Aprender 2022 de secundaria. El resultado implica un retroceso de 11 puntos porcentuales con respecto a la edición anterior de la prueba, tomada en 2019. En Lengua, el 43% quedaron en los niveles de aprendizaje más bajos. Allí la caída fue de 4,7 puntos porcentuales con respecto a 2019.

Los resultados son aún más críticos entre los alumnos de nivel socioeconómico bajo: el 93% no alcanza el nivel esperado en Matemática. Entre los alumnos de mayores recursos, los resultados son mejores, pero también preocupantes: el 60,2% queda en los niveles más bajos de aprendizaje.

Entre los estudiantes de escuelas estatales, el 88,4% queda en los niveles de desempeño más bajos en Matemática. En el sector de gestión privada el 70,1%.

Si bien es cierto que la pandemia aceleró la caída de los resultados de las evaluaciones, esto lo veníamos presenciando desde antes. Las condiciones socioeconómicas y culturales, sobre todo de los niños con más necesidades, repercutieron negativamente en los aprendizajes.

La base de este problema es la no detección temprana de las dificultades, lo que está motivando a que los niños no aprendan. Lo llamativo es que las instituciones privadas no escapan a esta realidad pese a estar en mejores condiciones socioculturales.

Los resultados no sorprenden, pero no podemos dejar de prestarle atención. La pregunta es en qué momento vamos a estar dispuestos a considerar los verdaderos motivos que desencadenan los resultados y ponerles un freno. Lo primero que tenemos que hacer es entender porque los chicos no aprenden, y eso es muy fácil de hacer.

(*) Creadora de la plataforma digital Banedi. Registro Profesional Uruguay Nº 50169.

