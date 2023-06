Cruz Roja Argentina invita a sumarse a la colecta de donación de sangre

En el marco del Día Mundial de la y el Donante de Sangre, Cruz Roja Argentina Filial San Isidro y Vicente López llevarán adelante una colecta de sangre el próximo 10 de junio con el objetivo de promover la donación de sangre voluntaria en todo el país.

La acción se llevará a cabo en conjunto con Fundación Hematológica Sarmiento y Cruz Roja Argentina Filial Vicente López. “En nuestro país, menos del 2% de la población dona sangre, pero cada pocos segundos alguien en algún lugar la necesita. Se trata de un acto de generosidad que salva miles de vidas cada año en tan solo 10 minutos.

En Cruz Roja Argentina fomentamos la donación de sangre a lo largo y ancho del país a través de nuestra red territorial compuesta por 66 filiales”, destacó Irene Renosto.

Los requisitos para realizar una donación voluntaria son tener entre 18 y 65 años de edad, pesar mínimo 50 kilos y gozar de buen estado de salud. Antes de donar sangre, es importante alimentarse e hidratarse bien, y haber descansado durante, al menos, seis horas de corrido. También, contar con el DNI al momento de acercarse al centro de donación. En caso de haberse realizado piercings, tatuajes, cirugías, implantes, endoscopía…, se debe aguardar 12 meses.

Una vez allí, los y las profesionales de la salud explicarán el procedimiento y realizarán algunas preguntas personales confidenciales para verificar que no exista ningún impedimento.

La donación no dura más de 10 minutos y se realiza en un ambiente seguro y con material descartable. Después de donar sangre, es importante consumir el refrigerio que ofrece el centro para recuperar líquidos y azúcar. Se recomienda, además, evitar cargar peso y hacer movimientos bruscos para evitar mareos. Asimismo, se aconseja no consumir alcohol y tabaco, y beber mucha agua. La donación de sangre es totalmente segura y no tiene consecuencias negativas en la salud de quien dona. El organismo se encarga de reponer la sangre donada y al día siguiente de la donación, se retoman los niveles normales.

Todas las personas interesadas en donar sangre podrán reservar su turno a través del siguiente formulario: https://forms.gle/jD3JDmXC9sAHzSv77, o acercarse a Rivadavia 454 (Cruz Roja San Isidro) éste sábado 10 de junio de 8 a 16 hs.

“Cruz Roja Argentina, a través de sus 66 filiales y 33 Institutos Superiores, trabaja en la difusión de temáticas vinculadas a la salud y el desarrollo comunitario desde un enfoque de promoción de derechos, de género y de diversidad”, sostienen desde la entidad.

(*) Sobre Cruz Roja Argentina

Cruz Roja Argentina es una asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia en el territorio argentino y parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo. Su misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para eso, trabaja a través de 66 filiales, 33 Servicios Educativos y su Sede Central, en conjunto con las comunidades. Su labor está orientada por los 7 Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: Humanidad, Independencia, Imparcialidad, Neutralidad, Unidad, Voluntariado, Unidad y Universalidad.

