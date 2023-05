Pulsiones, compulsiones y decisiones 

Por: Psicólogo Marcelo Cabeza

Sobre la base de un concepto, una idea que expresa un paciente, se me ocurre pensar sobre la pulsión en tanto concepto límite entre lo psíquico y lo corporal, como esa zona en la que se plantea una batalla entre la razón y lo que no lo es. Existe un principio aceptado de que hay algo que nos diferencia de los demás animales al que llamamos razón. Pero esa capacidad de pensar a menudo parece ausente en personas y en colectivos grupales como la familia, el trabajo, las grandes corporaciones y potencias económicas, los bancos y los sistemas financieros. El poder tiene razones que a la razón no atiende.

Ocurre que hay algo más que la razón y puede relacionarse con palabras como: pulsiones, deseos, apetitos, sexualidad, placeres, gustos que suelen confundirse con necesidades. O, en todo caso, se trata de “necesidades” creadas por don Mercado. Ambiciones, por qué no, de las llamadas legítimas y de las otras. Cuál es la medida, es el problema; hasta dónde es poco y cuándo es mucho algo. Hasta qué punto decido hacer lo que hago, empieza a ser el tema en cuestión.

Volviendo a la frase que disparó estas reflexiones, dijo, más o menos, esta persona, que concurre puntualmente a su psicoterapia desde hace algún tiempo, que le iba muy mal cuando no pensaba con la cabeza. Esto me pareció un hallazgo al plasmar en una forma simple y directa de expresar, algo tan complejo. Ya que esto ocurre todo el tiempo con todo tipo de deslices por fuera de la voluntad; con la pulsión de comer, de ingerir, de beber, fumar, tanto como de consumir distintas cosas, entre las cuales el sexo queda incluido. Se plantea frecuentemente – ¿a quién no le pasa, quién se controla en todo? – la imposibilidad de manejar el impulso que termina siendo irrefrenable. Llevado al grado máximo, esta tendencia se convierte en grave problema cuando ocasiona daños que llegan a ser irreparables, en lo físico y en lo psíquico, o impide desarrollos personales deseados, ocasiona grandes pérdidas de bienes apreciados como trabajo, afectos, familia, pareja. En esa instancia ya se trata de adicciones o consumos problemáticos.

El concepto psicoanalítico que complejiza un poco más la cuestión de la conducta humana, es el de inconsciente, dicho rápidamente que no somos nada más que conciencia (eso de lo que somos conscientes) sino que hay otras áreas de lo psíquico, que no son necesariamente pensados. Y sin embargo operan conductas, pulsan y nos impulsan desde algún lugar a hacer cosas que no sabemos por qué las hacemos. Y que generan consecuencias con las cuales no estamos de acuerdo, o conformes, o de las que nos arrepentimos. ¡Para qué comí tanto. Ahora me duele la panza! O tomé tanto, o tantas otras acciones que suelen llamarse “excesos”. Sí, de velocidad también. Guiando un vehículo y también la propia vida.

Para resolver estos interrogantes que nos ponen contra la pared de lo inevitable, de eso que tiene más fuerza que la propia voluntad de evitar hacer algo, de no caer en eso que sabemos que daña, a sí mismo o a otras personas, viene bien pensar el inconsciente, esa “otra mente”, una particular segunda dimensión, desconocida instancia, desde la idea de lo pulsional. La acepción corriente de hacer cosas de manera inconsciente, de no ser conscientes de muchas de nuestras propias acciones, (¿en qué pensabas cuando hiciste eso?) sería lo que explica y teoriza de manera original Freud, que va a edificar sobre un reservorio de las pulsiones, (algo así como instintos indómitos), su edificio, su creación, el psicoanálisis. Lo hace basado en la existencia de la materia psíquica de lo inconsciente. Siempre en pos de intentar explicar lo que aparece como inexplicable, esa razón o causa que lleva al científico a investigarlo todo.

Y hasta el día de hoy, con distintas variaciones en la complejidad de esta cuestión -la conducta, la mente, los sentimientos, las emociones- hablamos de lo frecuente del sinsentido que habrá que intentar hacer consciente -ese sentido que se ha perdido- en distintas formas de psicoterapias, tratamientos que usan la palabra escuchada y dicha, en un ida y vuelta de conversaciones que buscan encontrar herramientas de apoyo, construir instrumentos de apuntalamiento de la decisión de cambiar, hallar formas de repensar las opciones personales, en el intento de abandonar la práctica del daño autoproducido o de la agresión a les otres, de salirse de las trampas que nos llevan a callejones sin salida. Es lo que justifica al tratamiento por la palabra: Nuestra tarea como psicólogos y psicoanalistas.

