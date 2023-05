Julio Zamora en el Tigre Rugby Club: “Vamos a trabajar para concederles definitivamente las escrituras a este enorme club”

Lo afirmó el jefe comunal en el marco del acto de inauguración de los nuevos vestuarios de la institución junto a autoridades de la comisión directiva, socios y socias. Además, renovó el compromiso de trabajo conjunto entre las entidades deportivas y el Gobierno local en pos de fortalecer el bienestar de vecinos y vecinas.



El intendente Julio Zamora, acompañado de la concejala Gisela Zamora, participó del acto de inauguración de los nuevos vestuarios del Tigre Rugby Club (TRC) junto a su presidente Rodrigo de la Mata, socios y socias de la institución.

“El ex intendente Ubieto cedió los terrenos y nosotros vamos a trabajar para concederles definitivamente las escrituras a este enorme club”, manifestó el jefe comunal y agregó: “Debemos hacer un esfuerzo y coronar con un punto final todo lo que esta entidad ha construido a lo largo del tiempo con el deporte. Es imposible pensar que acá suceda otra cosa que no sea el Tigre Rugby Club, a pesar de que el terreno está a nombre del Municipio. Vamos a consolidar sin duda ese hecho que nos va a permitir seguir trabajando de manera articulada”.

En sus palabras, además, Zamora destacó la flamante obra, que cuenta con 180 m2, duchas, sanitarios y un sistema de riego con tanques cisternas para las canchas del predio. El acto contó con la presencia de decenas de jugadores y jugadoras de hockey y rugby que se desempeñan en el club; e incluyó la proyección de un video que repasó el paso a paso de los trabajos y otro alusivo al 42 ° aniversario del TRC que se cumplió a principios de mayo.

Al respecto, el presidente del TRC, Rodrigo de la Mata, dijo: “Uno a veces no se da cuenta de la envergadura que significa lo que se logró. Un día hicimos una cancha de hockey, después de rugby y así continuamos. Inauguramos estos vestuarios que tienen mucha calidad y comodidad para las y los jugadores. Desde el Municipio de Tigre, a través de la gestión de Julio Zamora, siempre fueron muy generosos y accesibles para con nosotros y eso es motivo de agradecer. Sabemos que tienen una obligación más que importante con la comunidad pero siempre están para ayudarnos”.

Luego del tradicional corte de cinta, las autoridades locales y los miembros de la comisión directiva recorrieron las nuevas instalaciones y, posteriormente, disfrutaron de una cena de camaradería.

