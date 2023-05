El Municipio de Tigre conmemoró el 137° aniversario de General Pacheco junto a instituciones de la comunidad

Con la presencia del intendente Julio Zamora, entidades de bien público de la localidad organizaron la actividad que contó con shows musicales y baile a cargo de artistas locales y un video que rememoró los momentos más relevantes de la historia. “Las instituciones y organizaciones de la comunidad cumplen un rol social fundamental dentro de la sociedad”, ponderó el jefe comunal.

Junto a instituciones de bien público de la comunidad, el Municipio de Tigre conmemoró el 137° aniversario de General Pacheco. La velada contó con la presencia del intendente Julio Zamora, quien renovó el compromiso del Gobierno local en pos de fortalecer el bienestar de vecinos y vecinas de la localidad.

“Compartimos un encuentro muy importante junto a las instituciones de General Pacheco en este nuevo aniversario de lo que fue la fundación de la iglesia, un hito trascendental porque era lugar de reuniones, religión y educación. Pudimos escuchar a las y los representantes de entidades de bien público que cumplen un rol social y comunitario fundamental dentro de la sociedad. En este marco de hermanamiento quisimos decir presente desde el Municipio para felicitar a cada una de ellas”, expresó Zamora tras el evento en el Club Pacheco.

Luego, el jefe comunal destacó las remodelaciones de la Ruta 197 y Ruta 9 en un trabajo articulado entre los Gobiernos nacional y municipal: “Esa puesta en valor, a partir de la obra pública, significó un dinamismo y un crecimiento muy importante para los centros comerciales. Lo encaramos en un contexto económico complejo pero con la firme voluntad del Municipio de Tigre de acompañar la necesidad de vecinos y vecinas de General Pacheco”.

En sus palabras, además, el jefe comunal habló del proyecto de la gestión para la construcción de un natatorio climatizado en la Plaza Eva Perón de la localidad. Por otra parte, hizo una mención especial para los recientemente fallecidos: José Marrero (ex presidente del Club Pacheco) y Ruggero Piguri (ex presidente del Club de Leones) por su vocación al servicio de la comunidad.

El evento inició en horas de la noche en un clima de alegría junto a representantes de diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Allí, los presentes disfrutaron de una ágape de camaradería, un espectáculo musical a cargo de la saxofonista Maira González y un show de tango del Grupo Ballet de Arte Folclórico Argentino de Miguel Ángel Saravia.

Al respecto de la velada, Marta, responsable actual de Damas Rosas, dijo: “Fue un evento muy hermoso junto a otras instituciones, donde pudimos rememorar los inicios de General Pacheco. Vivo aquí desde el año 1975 y lo que ha crecido es impresionante. Es cierto que faltan cosas por hacer pero estamos transitando el camino correcto”. Por su parte, el titular del Grupo Scout San Maximiliano, Fernando Melzer, comentó: “Compartimos una linda noche con el objetivo de continuar generando unión con todas y todos los actores que conformamos esta localidad. El desarrollo que hubo en estos años es fantástico y hay una cordialidad muy amena entre las y los vecinos”.

Por último, Juan Santillán, presidente de la Unión de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina, agradeció el trabajo permanente junto al Municipio y sostuvo: “Como veteranos de guerra para nosotros fue un honor participar de este evento. Desde nuestro lugar estamos acompañando a las instituciones que conforman a General Pacheco. Hace muy poquito tuvimos la oportunidad de recordar la gesta de Malvinas con la presencia de muchas entidades aquí presentes y de alguna manera nos sentimos muy mimados por la comunidad”.

La entidades de bien público que fueron parte de la organización de la celebración fueron: Asociación de Fomento y Club Social General Pacheco, Asociación Histórica, Cultural y Museo de General Pacheco, Asociación Sanmartiniana General Don Ángel Pacheco, Biblioteca Popular Juan José Castelli, Cámara de Comercio e Industria de General Pacheco, Club de Leones de General Pacheco, Cooperadora del Hospital Magdalena V. Martínez, Grupo Scout San Maximiliano S. Kolbe, Rotary Club de General Pacheco, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Bomberos Voluntarios de General Pacheco, la Unión de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina, Instituto Saravia, Barranca Los Talas, Sociedad de Fomento El Zorzal, Club El Zorzal Junior, Damas Rosadas y Club de Ajedrez.

