Julio Zamora acompañó la celebración del 50° aniversario de la Escuela Secundaria N° 3 “La Reconquista”

En Don Torcuato, el intendente de Tigre participó de los festejos junto a la comunidad educativa y autoridades del Municipio. Durante el encuentro, el jefe comunal dialogó con los presentes, brindó un discurso donde ratificó su compromiso con la educación y recorrió una muestra fotográfica alusiva a la fecha dentro del establecimiento. Además, recibió un presente por parte de los directivos y descubrió una placa conmemorativa.



En Don Torcuato, el intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a la concejala Gisela Zamora, acompañó a la comunidad educativa en la celebración del 50° aniversario de la Escuela Secundaria N° 3 “La Reconquista”. En el encuentro brindaron sus palabras directivos, ex directivos, alumnos del establecimiento y autoridades del Municipio.

“La verdad es que estoy muy contento de participar del 50 aniversario de la Escuela Media 3, y sobre todo, en un acto tan emotivo, con la presencia de ex alumnos fundadores de esta escuela y de la cooperadora. Realmente esta cadena tiene todos sus eslabones intactos y eso es lo que dije en el acto y lo que hay que valorar. Una comunidad que resignifica el sistema a través de su historia, eso es muy valorable, y es de hacer notar”, destacó el jefe comunal.

Y agregó: “Puse en conocimiento de los jóvenes toda la oferta académica que tiene el Municipio de Tigre, digamos, la posibilidad de que estudien Artes Visuales a través de la Universidad Nacional de las Artes en forma gratuita, la carrera de Profesorado de Educación Primaria, los nuevos sucesos que van a acontecer aquí en la ciudad de Don Torcuato, el teatro musical y el microestadio para mil personas. Hechos que van a producir transformaciones en el punto de vista educativo cultural y social”.

El encuentro inició con el himno nacional y la presencia de la bandera Argentina portada y escoltada por la primera promoción. Luego, los ex alumnos, Farid Corbera y Julián Ruggiero; la directora, Nancy Ayala; la ex directora, Raquel Bialogorski y el jefe distrital, Jorge Barrera dedicaron palabras en alusión al aniversario. La oratoria la cerró el intendente Julio Zamora, donde ratificó su compromiso con la comunidad educativa.

La directora de la escuela, Nancy Ayala, destacó: “Contamos con la presencia de ex alumnos, ex profesores y tuvimos abanderados de la primera promoción. Es recordar, reconocer y honrar el sacrificio de ellos que fueron los profesores cobradores. Hoy nos toca cubrir el cargo del equipo de conducción 2023, pero sin el esfuerzo de ellos, la verdad que hoy nosotros no estaríamos, así que fue un lindo reencuentro. Contar hoy con el acompañamiento de todo el equipo del Municipio es muy maravilloso”.

El jefe comunal junto a las autoridades de la escuela descubrieron la placa en conmemoración a la fecha y luego, el intendente Julio Zamora recorrió una muestra fotográfica dentro del establecimiento con imágenes alusivas a los 50 años.

La directiva jubilada, Raquel Bialogorski, destacó: “Fui directora durante más de 20 años. Entré en esta escuela un año después que se creó, y fui suplente de la directora que estaba. Nunca pensé que iba a ser directora, y además tenía miedo patológico de serlo. Después aprendí, yo creo que todo se puede aprender, que todo puede hacerse bien cuando uno aprende. Creo que lo hice bien, lo dirán los que me siguieron, pero fui feliz”.

Previo al cierre del evento, la directora del establecimiento le entregó presentes conmemorativos a las autoridades municipales. El encuentro finalizó con un show en vivo del grupo Los Bermejo para todos los presentes.

