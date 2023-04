Posse en Almirante Brown: “Si ganamos la Provincia crecen los municipios”

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, asistió a la asunción de nuevas autoridades del Comité UCR de Almirante Brown, y remarcó la importancia de ganar la elección en la provincia de Buenos Aires.

“No hay que olvidarse que en la Provincia se pierde por un voto, y este lugar no puede ser en un futuro refugio K. Hay que ganar la Provincia, es un distrito clave”, señaló Posse.

Y agregó: “Los que buscan una Provincia mejor, con más seguridad ciudadana, con más educación, con más desarrollo sustentable, con mejores rutas y caminos, con más cloacas y asfaltos, con más salud pública, con educación de calidad, con trabajo digno, que se sumen. Y no tengan dudas que si se gana, van a crecer los municipios”.

“Todos tenemos un lugar en la Unión Cívica Radical, todos formamos parte de un proyecto político que une y no divide, que suma y que no resta, que respeta y no insulta”, finalizó el jefe comunal.

Del acto participaron el diputado provincial, Walter Carusso; el candidato a intendente de Almirante Brown por Juntos por el Cambio, Mario Fuentes; la presidenta de la UCR de Almirante Brown, Mariela Cinalli; la secretaria general de la UCR de Almirante Brown, Gisela Hulk; y cientos de militantes.

Editor: Claudio Omar Antunovich