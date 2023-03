La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó un encuentro en el foro mundial de derechos humanos en el Centro Cultural Kirchner

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El encuentro fue el martes 21 de marzo y organizado por el Grupo Puebla bajo el nombre “Voluntad popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la Democracia”.

Contó con la presencia de los ex mandatarios Evo Morales Ayma (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper Pizano (Colombia)

Cristina cerró la segunda jornada del Foro Mundial de Derechos Humanos que se llevó a cabo en el CCK y brindó un discurso con fuertes críticas a la Justicia, los medios y el gobierno de Mauricio Macri. También hubo referencias económicas y una defensa cerrada a la gestión del kirchnerismo en derechos humanos.

Sobre el final, la Vicepresidenta, como hizo en sus últimas apariciones públicas, llamó a resolver los problemas de la Argentina en conjunto con los otros espacios políticos y pidió garantías constitucionales: “No me importa si me van a meter presa, sino que volvamos a reconstruir un estado democrático en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado. Se trata de volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos. Se puede hacer porque alguna vez lo hicimos”, instó.

Ante un conjunto de ex presidentes y líderes pertenecientes al Grupo de Puebla, la ex mandataria nacional sostuvo que hay una ”persecución” en su contra que tiene como objetivo “no solo volver a imponer un modelo económico, sino también disciplinar” a “los dirigentes del campo popular y nacional”.

“¿Quién se va a animar otra vez a, por ejemplo, tareas como recuperar las AFJP, o recuperar YPF o decirle no al Fondo Monetario Internacional? Esto no es tarea de una persona, esto es tarea de una sociedad y de fuerzas populares y democráticas que deben organizarse con convicción y con fe. La verdad siempre sale a flote”, agregó.

Mientras la multitud presente en el CCK, donde se realizó el acto, coreaba “Cristina presidenta”, la ex jefa de Estado consideró que estas situaciones “son los riesgos de la política, porque cuando uno decide jugar de un lado sabe que no es gratis”.

“Si vas con los otros y con los medios, no hay problema. Te ven rubia y con los ojos azules. El problema es cuando uno decide jugar del lado del pueblo y de las grandes mayorías populares”, argumentó.

Fuente: Tiempo Provincial