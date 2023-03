La comunidad de La Paloma se asesoró y resolvió trámites en un nuevo operativo del programa Tigre con Vos

El Municipio llevó adelante la propuesta itinerante en la Plaza Mariano Moreno, donde más de 200 vecinos y vecinas accedieron a los diferentes servicios que brinda el Gobierno local en materia de Salud, Seguridad, Educación, Empleo, Juventud y más. La siguiente edición se realizará el sábado 1 de abril en la Plaza El Prado de la localidad de Benavídez.



En la Plaza Mariano Moreno del barrio La Paloma de la localidad de El Talar, el Municipio desplegó un nuevo operativo del programa itinerante Tigre con Vos, donde más de 200 vecinos y vecinas resolvieron trámites y realizaron consultas sobre los diversos servicios que ofrece el Gobierno local a través de áreas como Salud, Seguridad, Empleo, Educación, Género, entre otros.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira, mencionó: “Estamos con los dispositivos y servicios asesorando a los vecinos. Es importante que se enteren de la propuesta, por eso nosotros avisamos puerta a puerta, vamos a las instituciones y organizaciones, contando de qué se trata este operativo donde se concentra todo lo que ofrece el Municipio en un solo lugar. Esto es un sello de la gestión del intendente Julio Zamora para estar cerca de la comunidad”.

La jornada se realizó durante la mañana hasta las primeras horas de la tarde, donde los vecinos y vecinas despejaron inquietudes y realizaron trámites en los stands de las siguientes áreas y servicios: adultos mayores; Alerta Tigre; asesoramiento de los programas de Mejoras habitacionales y Mi pieza; comunidades migrantes; control de salud en adultos sanos y prácticas preventivas; control de salud para niños mayores de 5 años con firma de libretas de ANSES; entrega de turnos para mamografías a realizarse en HDI, hospital materno infantil, métodos anticonceptivos, Implantes subdérmicos, PAP, Programa Celiaquía; Tarjeta +Vida, Test rápido VIH/ Sífilis/ Hepatitis, Vacunación de calendario y Covid; Museo de Arte Tigre (MAT) con sus actividades artísticas, difusión del patrimonio y muestras.

Además, pudieron informarse sobre: programa Reciclá; Tarjeta Soy Tigre; Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC); regularización dominial; Cultura; Deportes; Discapacidad; Diversidad; Educación; Género; Infancia; Juventud y el programa Progresar; Turismo; Medioambiente con la entrega de semillas nativas; Empleo con el programa TIF; y Trabajo social con la iniciativa ayuda directa.

Milena, vecina del barrio La Paloma, dijo: “Muy buena la propuesta y rápida atención. Contenta de que hayan venido. Me voy a asesorar en el puesto del COT sobre el programa Alerta Tigre y del PAP que están haciendo en el área de Salud”.

Por otro lado, Gisell, vecina de El Talar, sostuvo: “Me siento contenta porque mucha gente lo necesita y es algo que me ayudó un montón con la libreta de los chicos. También me puse el chip anticonceptivo que no se consigue en otros lugares y hay que aprovechar. Agradecida al Municipio por las oportunidades que nos dan a los vecinos de Tigre”.

El programa Tigre con Vos recorre los diferentes puntos del distrito. La próxima edición se llevará adelante el sábado 1 de abril en la Plaza El Prado de la localidad de Benavídez.

