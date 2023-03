La Orquesta Sinfónica Nacional brindó un magnífico concierto para miles de sanfernandinos

La Diputada Nacional Alicia Aparicio, en el marco del “Mes de la Mujer”, participó en la Plaza Mitre del concierto de la prestigiosa Orquesta que brindó a vecinos y vecinas un espectáculo cultural de alto nivel, organizado en conjunto por el Municipio de San Fernando y el Ministerio de Cultura de la Nación. “San Fernando se destaca por los eventos culturales de calidad y también por el público que disfruta estos momentos en familia, así que agradecemos a los vecinos que reciben el arte con mucho agrado y con gran respeto”, dijo Aparicio.

Miles de vecinas y vecinos colmaron la céntrica plaza Mitre para disfrutar de un espectacular concierto al aire libre de la Orquesta Sinfónica Nacional, que con la dirección del Maestro Mariano Chiecchierini tocaron la “Obertura de Romeo y Julieta”, la espectacular “Sinfonía N°5” de Tchaikovsky y “Danza Macabra” de Saint-Saens. Esta visita se organizó en conjunto entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Municipio de San Fernando y que contó con la presencia de la Diputada Nacional Alicia Aparicio y el Secretarío de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Federico Prieto, además de concejales y funcionarios del departamento ejecutivo.

Del singular evento participó la Diputada Nacional Alicia Aparicio, quien dijo: “Hoy conmemoramos el ‘Mes De la Mujer’ recibiendo a la Orquesta Sinfónica Nacional; agradecemos al Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer. Siempre San Fernando se destaca por los eventos culturales de calidad y también por el público sanfernandino que disfruta estos momentos en familia, así que agradecemos a los vecinos que siempre reciben el arte con mucho agrado y con gran respeto”.

Y respecto al Mes de la Mujer, destacó: “Necesitamos tener paridad en los otros estamentos ya sea económicos como del Estado; la Justicia todavía no nos dio esa paridad. En muchos sectores de la economía todavía no podemos tener igualdad en el pago de los salarios, y 3 de cada 5 hogares a cargo de mamás solas con niños no reciben la cuota alimentaria, así que todavía nos queda mucho por luchar, por trabajar el tema de la ubicación de las mujeres con las que hay una gran deuda, pero felices porque hoy conmemoramos y visualizamos esta problemática”, concluyó la Diputada.

El Secretarío de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Federico Prieto, dijo: “Muy contentos y felices, articulando con el Municipio de San Fernando en la Plaza Mitre abriendo la temporada 2023 de la Orquesta Sinfónica Nacional, que es muy importante para que no solamente haga actuaciones en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también vaya más allá, siempre con la particularidad de hacerlo en un espacio público, que llena mucho más en cuanto al contenido y que el público pueda hacerse presente. La Sinfónica Nacional es el emblema del Ministerio de Cultura, una orquesta de jerarquía en vivo con todo lo que significa, para que el público pueda verla con acceso libre y gratuito gracias al esfuerzo del Municipio de San Fernando, y que el arte motive la posibilidad del encuentro para que los vecinos lo disfruten”.

Y Mariano Chiecchierini, Director Invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional, explicó: “Es un placer y una alegría venir a San Fernando con tanto público a hacer este repertorio”.

“Uno de los objetivos fundacionales de la Sinfónica Nacional es tocar para todo el país, hacer giras, apoyar a artistas argentinos y estrenar sus obras, como también fomentar repertorio, haciendo conocer a la gente la música clásica. Colaboro con la Sinfónica desde 2013; vivo en Alemania hace 16 años, pero vengo casi todos los años a hacer conciertos con ellos, porque tengo una relación muy especial y la disfruto mucho”, finalizó el Maestro.

