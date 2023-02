Declaraciones de Jorge Macri, ministro de gobierno de CABA y referente de Vte. López

“Deberíamos llegar en la Ciudad con un único candidato del PRO a jefe de Gobierno, trabajo para ser yo”, dijo en declaraciones radiales.

•Lo lógico sería que cada espacio político de Juntos por el Cambio llegue con su candidato. Martín Lousteau es de la UCR, que nosotros tengamos un único candidato por el PRO, y yo pretendo ser ése por experiencia, firmeza, pasión y porque sé gestionar ciudades. Después la Coalición Cívica puede llegar a tener su candidato y después que la gente decida, va a haber una PASO.

•Uno siempre tiene que pensar cómo cuida lo que viene hasta ahora bien, que nadie destruya los logros de estos 16 años. Que no son logros de un gobierno. Quiero ser muy claro. No vengo a defender solamente los logros del PRO dentro de Juntos por el Cambio. Sino el esfuerzo del ciudadano, porque en cada logro del gobierno hay un esfuerzo del ciudadano.

•(Respecto a los respaldos a su candidatura) Hasta ahora yo siento que Mauricio (Macri) ha sido muy claro, Patricia (Bullrich) también, Horacio (Rodríguez Larreta) me invitó a ser parte del equipo de la Ciudad y me menciona todo el tiempo como uno de sus posibles candidatos así que también siento lo mismo.

•Tengo un montón de apoyos, la verdad que me siento orgulloso con eso. Después el desafío es que te apoye la gente, porque vos no ganás las elecciones por el apoyo de los dirigentes pero sí es muy importante.

REUNIÓN CON MAURICIO MACRI

•Tuvimos una muy buena reunión, hablamos sobre los desafíos que se vienen. La verdad que yo me siento orgulloso de su apoyo y comprometido porque él como fundador de nuestro espacio, además fue Jefe de Gobierno de esta Ciudad, y es quien comenzó esta transformación de la Ciudad que hoy continúa Horacio.

•Para mí su opinión y su apoyo son un orgullo. Tengo esa experiencia de haber gestionado así que creo que eso me ayuda a ir preparándome para este sueño que tengo que es ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

CANDIDATURAS NACIONALES

•Me parece muy bueno que Horacio se haya lanzado, como me parece muy bueno que Patricia haya definido desde hace bastante tiempo que quiera ser candidata o María Eugenia… Eso demuestra cómo ha crecido el PRO, las figuras que tenemos que son relevantes y competitivas a nivel nacional. Expresan ideas y tienen experiencia de gestión. Me siento orgulloso del crecimiento del PRO como espacio dentro de Juntos por el Cambio.

•(A Mauricio Macri) Lo veo en otra actitud, lo he dicho varias veces. Lo veo en una actitud de mentor, pero no le voy a decir yo a Mauricio lo que tiene que hacer. De todos nosotros, es el único que fue Presidente. Tiene una experiencia relevante, fundador del PRO. Pero si me preguntás si lo veo: no, lo veo más en una actitud de mentor, de liderazgo y además no ha dicho que quiere ser. Así que no lo anoto en esa misma lista.

KIRCHNERISMO

•Mi experiencia personal es que es imposible encontrar acuerdos profundos con el kirchnerismo porque ellos quieren llegar a un lugar distinto. Ellos creen en un modelo de país donde las libertades están muy limitadas, donde el Estado ocupa todo y no permite al pequeño, mediano y gran empresario progresar, creen que los impuestos se pueden aumentar eternamente. Creen más en un modelo de Venezuela, Nicaragua o Irán que en las libertades.

