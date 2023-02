Primer foro hacia una Ley Provincial para las juventudes

El Foro inaugural hacia una Ley integral de y para las Juventudes bonaerenses se llevó a cabo este sábado, donde participaron jóvenes que debatieron los contenidos del proyecto.

Con más de cien jóvenes, se realizó el primer foro ‘Hacia una Ley Provincial de Juventudes’. Contó con la presencia de la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta; la directora de Juventudes bonaerense, Ayelén López y la diputada provincial, Berenice Latorre.

Raverta, sostuvo que: “El desafío es contar con el mejor proceso de institucionalización de los derechos y la protección de los jóvenes y conservar los ya logrados”, que son los que garantizan “los derechos para todos y todas”. “Volver a encontrarnos con nuestros pares para preguntarles cómo se sienten y qué necesitan para estar mejor, es parte también del objetivo de esta ley”, agregó.

Por su parte, la directora de Juventudes de la Provincia, Ayelén López, destacó: “Sabemos que las prioridades de los pibes no son las mismas en el interior, que en el conurbano. Es por eso que este camino no lo queremos hacer en nuestras oficinas, sino que abrimos nuestra gestión, para que cada uno de los pibes y las pibas que hablen nos digan lo que hace falta”.

“Lo que queremos es generar una Ley que empodere las áreas de Juventudes municipales, porque los jóvenes somos sujetos políticos de derechos. También queremos proteger programas como Envión”, aseguró López y señaló: “Estos foros los realizamos porque queremos escuchar, no solo para que quede en papel, sino para que nos dé herramientas para seguir empujando las transformaciones que tenemos que dar”.

En tanto, la diputada provincial Berenice Latorre, indicó: “Nos sumamos a colaborar en este proyecto para construir y confeccionar una propuesta de un marco jurídico, institucional, que comprenda e interprete la participación de nosotros y nosotras, los y las jóvenes”.

En ese sentido, Latorre puntualizó: “No venimos a plantear, sino a escuchar, para que tomemos las ideas en función de las realidades de cada uno de los territorios de la Provincia, y así perfeccionar esta propuesta”.

Los foros hacia una legislación integral de y para las juventudes bonaerenses se trata de una convocatoria amplia, participativa y democrática que busca constituir espacios de debate para la conformación de un marco legislativo integral, de promoción, protección y acompañamiento para los jóvenes de la provincia de Buenos Aires.

A lo largo de las próximas semanas se llevarán adelante encuentros en distintos puntos de la Provincia, con la participación de integrantes de espacios comunitarios, educativos y religiosos, organizaciones sociales y políticas bonaerenses.

A través de esta iniciativa, se busca establecer líneas de acción para el abordaje de las problemáticas que convocan a las y los jóvenes. Entre los puntos generales de la ley, se trabajará en la creación del Instituto Provincial de las Juventudes, del Gabinete Joven y del Observatorio Provincial de las Juventudes.

También estuvieron presentes el director de Políticas Solidarias, Felipe Rinesi; la titular del programa CASA, Mariana Ruiz, y la titular de la unidad ejecutora del programa Envión, Carolina Schmuckler; autoridades provinciales y jóvenes integrantes de organizaciones sociales, políticas, espacios comunitarios y religiosos.

