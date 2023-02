Tigre, Municipio comprometido en la lucha contra la violencia de género

El intendente Julio Zamora elevó el rango de Dirección a Secretaría de Mujeres, afirmando el rol protagónico de ellas en los tiempos que corren. Desde el Gobierno local se promulgaron diversas y efectivas políticas públicas que tienen como destinatarias a mujeres y personas LGBTIQ+.

El Municipio de Tigre está comprometido en la lucha contra la violencia de género. En pos de esa premisa, el intendente Julio Zamora promulgó diversas y efectivas políticas públicas que tienen como destinatarias a las mujeres y personas LGBTIQ+.

Dentro de la Secretaría se encuentra la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad que se caracteriza por brindar asistencia, contención, asesoramiento y acompañamiento a todas aquellas mujeres que han transitado una situación de violencia por razones de género y que de forma voluntaria deciden acercarse o tomar contacto.

La Dirección cuenta con personal especializado que una vez tomado el primer contacto, contienen en situaciones de violencia pasadas o actuales, asesoran sobre medidas cautelares, gestionan ingreso a hogares para quienes requieren un resguardo temporal, ingresan a programas provinciales o nacionales para facilitar ingreso económico, incorporan a espacios y salidas de esparcimiento.

Además, realizan la instalación de Alerta Tigre Género en sus dispositivos celulares para casos de riesgo medio, y se les hace entrega del dispositivo Dama en los casos de alto riesgo. Estos últimos tres dispositivos están coordinados con la Subsecretaría de Protección Ciudadana que es quien recibe las alertas para luego intervenir ante la solicitud de alguna usuaria.

Si bien se comprende la problemática de la violencia como el resultado de una construcción social que aún continúa reproduciendo desigualdades, también se considera que reforzar la prevención de las violencias es una tarea que se debe dar en lo cotidiano. A raíz de ello, se creó una dirección de Capacitaciones y Programas que tiene como finalidad desarrollar distintas acciones que visibilizan y sensibilizan, logrando prevenir ciertas situaciones de violencia.

Allí se vienen llevando adelante diversos talleres, cuyo enriquecimiento se encuentra en el intercambio que se produce con el público destinatario. Por un lado, se cuenta con el taller de la Ley Micaela (estereotipos, roles de géneros, desigualdades en distintos ámbitos, laboral, doméstico, institucional, etc., ley 26485).

También se dispone del taller Todos Somos Diversos, que propone un recorrido acerca de las luchas de la comunidad LGBTIQ+ y sus consecuentes conquistas como la Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género y la Ley del Cupo Laboral Trans. A su vez, se desarrolló el programa “Tigre se Copa” que viene a dar respuesta a las personas menstruantes para que tengan acceso a la información sobre la gestión menstrual e insumos como la copa menstrual, que tiene por objeto no solo achicar la brecha de desigualdades, entendiendo que el consumo genera una diferencia de ingresos económicos, sino concientizar sobre el cuidado de medio ambiente, la salud integral de la mujer.

Además, la Secretaria cuenta con más programas como: Tigre Sin Violencia, Todxs somos Diversxs, Jornadas de Sensibilización de Carolina Aló para la prevención de la Violencia en el Noviazgo, Inclusión Escolar, Generar, Cupo Laboral Trans, Gobierno Abierto, Igualdad de Género en el trabajo, Varones y Nuevas Masculinidades, Instituciones sin Violencia, Capacitación Ley Micaela n°, Estereotipas, Empleo Autogestivo Productivo de Panificados, Prevención de la Violencia por Razones de Género en el Ámbito Laboral, Mujeres emprendedoras.

Todos los talleres se han convertido en espacios de intercambio e interacción que les brinda a las vecinas la posibilidad de expresarse, visibilizar y repensar, los mismos son dirigidos y adaptados oportunamente a instituciones, centros comunitarios, comedores, merenderos, escuelas, etc. Mediante estas iniciativas se logró llegar a más de 6.000 personas.

Otra forma de prevenir las violencias es poder lograr la autonomía económica; la dependencia patrimonial genera en un alto porcentaje la continuidad dentro de vínculos violentos. Por tal motivo, continuamos fortaleciendo el programa Mujeres Emprendedoras del distrito. Esta iniciativa está conformada por un grupo de mujeres artesanas que cuentan con un espacio brindado por el Municipio para poder realizar las ferias. El mismo es coordinado por profesionales que deben contener y acompañar a todo el grupo en todos los procesos que les toque transitar, realizando asambleas mensuales y asistiendo en todo lo que sea necesario.

Si bien se reconoce que nunca es suficiente, el Municipio de Tigre continúa trabajando por un distrito de iguales donde las libertades individuales y colectivas sean respetadas, y en donde las mujeres no solo sepan sino que sientan que no están solas.

