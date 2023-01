“Argentina, 1985”, rumbo a los Premios Oscar

El largometraje argentino del realizador Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, se convirtió en la octava película en recibir una nominación a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Se trata de la 95.ª edición de la famosa estatuilla, la cual tendrá lugar el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) celebran la nominación de Argentina, 1985, del realizador Santiago Mitre, a Mejor Película Internacional en la 95.ª edición de los Premios Oscar. La premiación, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, se realizará el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La película competirá por la estatuilla con EO (Polonia), Close (Bélgica), All quiet on the western front (Alemania) y The quiet girl (Irlanda).

Argentina, 1985 es la octava película nacional nominada en esa categoría, luego de La tregua (1974), de Sergio Renán; Camila (1984), de María Luisa Bemberg; La historia oficial (1985), de Luis Puenzo; Tango (1998), de Carlos Saura; El hijo de la novia (2001) y El secreto de sus ojos (2009), ambas de Juan José Campanella; y Relatos salvajes (2014), de Damián Szifron. Entre ellas, dos lograron llevarse la estatuilla: La historia oficial y El secreto de sus ojos. Además en 1948, Dios se lo pague, de Luis César Amadori, recibió una mención especial.

El próximo desafío será el 11 de febrero, donde competirá en la 37.ª edición de los Premios Goya, en la categoría Mejor Película Iberoamericana. El film también quedó recientemente seleccionado en el rubro Mejor película de habla no inglesa en la 76.ª edición de los Premios BAFTA, organizada por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, que se celebrará el 19 de febrero.

Para quienes aún no la vieron y para aquellos que deseen verla una vez más, el Cine Gaumont repuso Argentina, 1985 en pantalla grande. La película estará programada hasta el miércoles 1 de febrero.

Sobre Argentina, 1985

La película narra el Juicio a las Juntas de la última dictadura cívico-militar, llevado a cabo durante la presidencia de Raúl Alfonsín. La historia está centrada en las figuras de los fiscales Julio César Strassera (Ricardo Darín) y Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), y en las adversidades del contexto histórico y político que implicó enjuiciar a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Argentina, 1985 fue la producción nacional más vista en nuestro país el año pasado y obtuvo un gran reconocimiento internacional desde su estreno internacional en la 79.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde alcanzó la distinción de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) y de SIGNIS (otorgado por la Asociación Católica Mundial por la Comunicación).

Además, durante 2022, recibió el Premio del Público en la 70º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y, posteriormente, los galardones en el Festival Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana del National Board of Review –que la ubicó como una de las cinco mejores películas del año–, los Premios Forqué, en la categoría Mejor Film Latinoamericano, y el Premio del Público en el Festival Internacional du Film de La Roche-sur-Yon.

Recientemente fue ganadora del premio Mejor Película Extranjera en los Golden Globes, organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood.

