Basta de mentiras y descalificaciones, Señor Presidente

Escribe: Jorge Macri (Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y referente de Vicente López)

El Presidente me incluyó en un video que publicó en sus redes sociales. En un momento, sobre una imagen primero de Mauricio y después sobre una mía, dice: “Quieren que a la Argentina le vaya mal. Esa es su receta, esa es su campaña”. Normalmente no le respondería, porque casi nada de lo que dice Alberto Fernández es verdad o tiene buena fe. Pero no puedo permitir que diga que no quiero que a la Argentina le vaya bien, cuando he dedicado toda mi vida, y especialmente estos 20 años que llevo en la política, a tratar, con mayor o menor suerte, de ayudar a que tengamos un país mejor.

El video es insólito porque Alberto está vendiendo como un éxito la construcción de un gasoducto tres años demorado por la incompetencia y la ideología de su gobierno.

Pero eso no importa tanto, estamos acostumbrados a que este gobierno y este Presidente mientan constantemente, sobre cualquier tema.

Lo que importa es la insistencia y la ceguera del Presidente para reconocer que la Argentina tiene problemas serios, que debemos resolver con urgencia. Hace casi 15 años que no crecemos y, uno podría decir, hace varias décadas que nuestra economía está estancada, perdiendo oportunidades, enfrascada en los mismos problemas de siempre. Reconocer eso, como hicimos Mauricio y yo, no es querer que a la Argentina le vaya mal. Es justamente lo contrario. Es admitir que, si queremos salir del pantano en el que estamos, tenemos que hacer algo distinto de lo que venimos haciendo. Por ejemplo, retomar el rumbo que intentamos entre 2015 y 2019.

El que quiere que a la Argentina “le vaya mal” parece ser el Presidente, que en sus tres años de mandato no arregló ningún problema y empeoró muchos de los que ya teníamos, como la inflación y la pobreza. En lugar de levantar el dedito con mentiras, como tanto le gusta hacer, debería mirar cuál es su responsabilidad y la de su partido, que gobernó casi 30 años de los 40 que llevamos de democracia. Alguna tienen que tener.

Yo sé por qué estamos como estamos. Me duele reconocerlo. Somos un gran país en muchas cosas, nuestra gente es excepcional y tenemos todo para salir adelante. Pero no podemos negar que una parte de la clase dirigente (incluyendo a los políticos, pero no sólo los políticos) le ha fallado a la sociedad. Le ha fallado, o le hemos fallado, al argentino que quiere salir a trabajar y que le saquen el pie de encima. A la argentina que quiere progresar y quiere reglas claras para que se valore su sacrificio. A las familias dispuestas a esforzarse pero que sienten que su esfuerzo, en este país de hoy, no tiene recompensa.

Para esos argentinos tenemos que trabajar, señor Presidente. Y usted, aunque diga lo contrario, no lo está haciendo. No sólo eso, nos miente todos los días sobre la situación del país. Todos estamos hoy peor que hace tres años. Menos sarasa y menos mentiras, entonces, y más responsabilidad, se lo pido como ciudadano. Le queda menos de un año de mandato. Intente despedirse del cargo con algo de dignidad.

