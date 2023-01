Juan Andreotti firmó la liberación del sexto caballo por Tracción a Sangre, y entregó una moto eléctrica

El Intendente acompañó otra acción en línea con la Ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en todo San Fernando, con el objetivo de recuperar a los caballos en un santuario y preservar el trabajo de quienes los usan como fuerza de tiro, siendo reemplazados por una moderna moto eléctrica. “Debemos pensar en una comunidad para todos los seres vivientes. Estamos muy contentos de haber prohibido la tracción a sangre y que cada vez más caballos puedan tener una mejor calidad de vida”, dijo Juan Andreotti.

San Fernando continúa eliminando la tracción a sangre: el vecino Mariano Blanco intercambió su caballo “Príncipe” por una moto eléctrica nueva con la que podrá seguir trabajando, mientras que el animal irá al Centro de Rescate y Rehabilitación Equino (CRRC) donde tendrá una mejor vida y estará cuidado.

El Intendente Juan Andreotti, quien acompañó el momento del intercambio, expresó: “Hoy es un día de mucha alegría porque otro caballo recupera su libertad; ya es el sexto que va a tener una mejor calidad de vida porque así lo entendieron los propietarios o con quienes vivían los caballos. Primero, quiero agradecerles a ellos por entender, por comprender, por pensar en sus animales y decidir darles una vida mejor. Esto forma parte de una concientización colectiva: tenemos que entender que los caballos son seres sintientes como el resto de los animales”.

“Cuando se gestiona, se lo hace para quienes más lo necesitan, para los más indefensos y los animales son parte de ellos. Entonces, debemos pensar en una comunidad para todos, no solo para los humanos sino para todos los seres vivientes, y actuar en consecuencia. Estamos muy contentos de que San Fernando siga avanzando en este camino, que haya prohibido la tracción a sangre y cada vez más caballos puedan tener una mejor calidad de vida”, concluyó el Jefe Comunal.

Y el vecino que entregó su caballo, Mariano, dijo: “El caballo es algo de mi vida, porque siempre trabaje con ellos, y lo entrego porque pienso que estará bien y que estará cuidado: Príncipe es lo que más quiero en la vida. Me dijeron que va a estar bien en el campo, me mostraron un video, hay pasto y una laguna; ahí va a estar bien, se va a soltar, va a correr, se va a despejar. Trabajaba con el carro y veía mucha gente que los maltrataban y eso me dolía”.

“Esto que hago ahora es porque voy a poder salir a trabajar con la moto: gracias es lo que puedo decir. La moto es espectacular, estuve mucho tiempo caminando, tengo 17 clavos en la pierna y me salían ampollas. La verdad que es un orgullo tener ahora esta motito, la re agradezco y pido que cuiden a Príncipe”, finalizó Mariano.

Estuvieron presentes en esta nueva entrega el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; el Secretario de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta y el Director Gral. de Zoonosis, Hernán Zubizarreta junto a miembros de la ONG CRRE (Centro de Rescate y Rehabilitación Equino) con quienes el Municipio trabaja en conjunto.

