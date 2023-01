Julio Zamora: “Tenemos que construir en Tigre una comunidad de vida donde la solidaridad y el amor sean los ejes principales del próximo año”

Lo afirmó el intendente en un homenaje organizado por el Municipio para más de 700 trabajadoras y trabajadores vecinales de todo el distrito. “El cariño, la entrega y la labor social de estas mujeres y estos hombres nos enorgullece porque son personas humildes que están al servicio de su comunidad”, señaló el jefe comunal.



El Municipio de Tigre llevó adelante un encuentro para agasajar a más de 700 trabajadoras y trabajadores vecinales de todo el distrito. En el Club Ecosol de Rincón de Milberg, el intendente Julio Zamora, acompañado de la concejala Gisela Zamora, participó de la actividad y reconoció su vocación de servicio para estar cerca de quienes más lo necesitan. El evento contó con shows musicales, sorteos y la entrega de un respaldo económico por parte del Gobierno local.

“Este es un agasajo que lo hacemos trimestralmente para poner en valor el enorme desempeño que llevan adelante. También les entregamos un apoyo económico por tener esa vocación de estar junto a quienes más lo necesitan. Son ellas y ellos los que nos permiten llegar a cada barrio y lugares donde a veces el Estado no llega; por eso son esenciales. A lo largo de estos 26 años han adquirido capacitaciones en violencia de género, promoción de la salud y diversas aptitudes para tomar los problemas y trasladarlos a las autoridades municipales”, destacó el jefe comunal.

Y concluyó: “El cariño, la entrega y la labor social de estas mujeres y estos hombres nos enorgullece porque son personas humildes que están al servicio de su gente. A través de ellas y ellos, pensamos que tenemos que construir en Tigre una comunidad de vida donde la solidaridad y el amor sean los ejes principales del próximo año”.

El evento se desarrolló en un clima de alegría y comenzó con un show musical en vivo a cargo de Leo Ríos, artista local que llegó a las instancias finales del certamen Tigre Canta Tropical. Luego, el intendente dirigió unas palabras con un mensaje de optimismo de cara al 2023. Posteriormente, se dio lugar a la realización de sorteos de televisores entre las y los presentes.

Al respecto, la concejala Gisela Zamora manifestó: “Hemos compartido una tarde hermosa con mujeres y hombres que de alguna manera son nuestros ojos y la mano tendida que tenemos en el Municipio para ayudar a quienes lo requieren. También nos trasladan inquietudes de lo que sucede en los barrios; así conformamos un equipo bárbaro junto con las autoridades locales para encontrar soluciones inmediatas. Trabajaremos como siempre para que Tigre siga siendo el mejor distrito de la Provincia de Buenos Aires”.

En el transcurso de la actividad, se hicieron menciones especiales para trabajadoras que han perdido la vida en el último tiempo. Ellas fueron: Zulma Legal, Inés Alves y Mariela Martínez de Troncos del Talar; Estela Guzmán de Ricardo Rojas; Graciela Pérez, Nélida Fernández y Patricia González de Rincón de Milberg; y Rosa Fortunata de Benavídez.

“Como todos los años reconocimos el trabajo que realizan estas personas maravillosas. El Municipio de Tigre tiene como sello hacer visible la labor que efectúan diariamente acompañando a los más vulnerables, embarazadas, adultos mayores y recién nacidos. Quiero resaltar una frase muy certera del intendente Julio Zamora que dice que ‘son el hilo conductor de cada barrio’. Además, pudimos hacer una mención especial para aquellas vecinas que ya no están pero que perdurarán en el corazón de cada uno”, expresó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de inclusión, Cecilia Ferreira.

El agasajo continuó con la presentación de la banda de cumbia Temazos para el disfrute de los invitados. Sobre el final del encuentro, cada trabajadora y trabajador recibió el respaldo económico del Gobierno local por su labor cotidiana dentro de la comunidad. Nilda, quien desempeña su rol en Don Torcuato, comentó: “Para nosotras es una gran alegría que el intendente y su equipo nos tengan presente siempre. Estamos contentas por lo que hacemos, ya que estamos cerca de la gente”.

Por su parte, Gabriela de Tigre centro, sostuvo: “Siento alegría por haber compartido este encuentro con las compañeras; hacemos un gran trabajo para darle una mano a los vecinos. Me parece muy bueno el respaldo que nos brinda esta gestión”. Por último, Lucas, trabajador del barrio La Paloma de El Talar, indicó: “Estoy muy agradecido por este evento que organizaron para agasajarnos. Está muy complicada la situación en el país pero siempre trato de ayudar en lo que puedo. Estoy muy conforme con la gestión del intendente Julio Zamora”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich