El intendente Ishii acompañó el acto aniversario de la creación de la policía de la provincia de Buenos Aires

El jefe comunal del distrito, Mario Ishii, estuvo presente en el acto donde se conmemora el aniversario de la Policía de la provincia de Buenos Aires que trabaja en José C. Paz.

El intendente Mario Ishii encabezó junto al Jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz, Comisario Mario Villares; el acto en conmemoración de los 201° años de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue en el salón Jano´s City, ubicado en Ruta 24 y Vicente López.

El jefe comunal sostuvo: “Quiero saludar al gobernador Axel Kicillof y al Ministro Berni. Aquellos que recibirán hoy estos reconocimientos quiero felicitarlos y decirles que como reconocimiento el intendente siempre va estar al lado de ustedes. Gracias queridos hermanos y hasta que nos volvamos a ver en otra oportunidad”.

Asimismo, el comisario Villares señaló que “nos encontramos aquí para destacar al personal destacado durante todo el año. Agradecer al intendente municipal Mario Ishii por su apoyo incondicional a nuestra institución, por la compra de equipamientos para que José C. Paz sea cada día un lugar más seguro”. “Ser policía es una forma de vida, es estar dispuestos y preparados a darlo todo, llegar al final del día y saber que hemos trabajado con el compromiso de enaltecer nuestro uniforme, como decimos, es llegar a casa con la mirada firme y en alto reafirmando la satisfacción del deber cumplido”.

Premiación

Durante la ceremonia se distinguió la labor de 56 oficiales de la fuerza por actos de servicio (denominados premios estímulo y al mérito). A su vez se entregó un reconocimiento a la trayectoria del personal policial retirado que durante sus 33 años de servicio cumplieron funciones en el distrito, con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, a los Mayores Juan Raúl Urrutte (UPPL JCP); Roberto Lucas Azcona (Jefatura JCP) y David Luque (Com. 2°).

También se otorgaron los premios procedimiento destacado del 2022, lo recibieron la Subteniente María Feliciana Cativa y el Sargento José Luis Gauna; ambos del Comando Patrulla de José C. Paz.

En emotivo momento se invitó al oficial subayudante Pablo Onorato, a quien se le entregó la distinción por su trabajo realizado y por su lucha incansable para la recuperación de su salud luego de que sufriera accidente cerebro vascular (ACV), prestando servicio como policía adicional, acompañándolo y esperando una pronta recuperación y reincorporación al servicio, con gran profesionalismo y carisma que lo caracteriza.

Acompañaron el evento, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el Director provincial de Fiscalización y Control AMBA Norte Facundo Lanza; el secretario de Seguridad Comisario Inspector (R.A.) Oscar Cadel; el subsecretario de Seguridad Comisario Inspector (R.A.) Gustavo Iglesias; el Jefe de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de José C. Paz, Oficial Principal Miguel Grosso; el titular de la Delegación Policía Científica de San Miguel Comisario Miguel Casals; el titular de la Sub DDI de José C. Paz, Comisario Sergio Langone; la Jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia de José C. Paz, Comisaria Lilia Ybáñez; titulares de las Comisarías de José C. Paz; 1° Comisario Marcelo Gutiérrez; 2° Comisario Jorge Gutiérrez y 3° Comisario Fernando Marsilli.

