En el barrio La Paloma, Julio Zamora llamó a trabajar en políticas públicas que construyan un proyecto de vida para los jóvenes de Tigre

“Nuestra gestión siempre está dispuesta a escuchar y actualizarse en las modas deportivas, sociales y culturales que representan a las nuevas generaciones”, afirmó el intendente luego de una reunión con más de 80 vecinos y vecinas de la localidad de El Talar. En el encuentro, se dialogó sobre la necesidad de promover acciones en materia de adicciones, educación, ambiente y más.



En el barrio La Paloma de El Talar, el intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con decenas de jóvenes, con el propósito de conversar sobre la implementación de nuevas políticas públicas que promuevan su proyecto de vida en la comunidad para los próximos años.

“Fue una reunión muy masiva con distintas preocupaciones que tienen que ver con propuestas en diversos aspectos. Como autoridades municipales debemos estar muy atentos y recuperar la esperanza que tienen los jóvenes en la política, como esa herramienta de transformación para sus vidas. Nuestra gestión siempre está dispuesta a escuchar y actualizarse en las modas deportivas, sociales y culturales que representan a las nuevas generaciones”, señaló el jefe comunal luego del encuentro en la AFUT.

Y agregó: “La idea que tenemos es establecer una gestión asociada con la ciudadanía, donde la palabra de las y los vecinos sea escuchada; sobre todo la de los jóvenes que son quienes nos van a marcar el camino. Debemos seguir consolidando este Gobierno local como ese vehículo que acompañe estos procesos para que las y los jóvenes no se vean frustrados”.

La reunión se desarrolló en horas de la tarde y contó con la presencia de más de 80 jóvenes y un panel compuesto por las autoridades municipales. Allí, el jefe comunal comunicó que el Gobierno local avanza en la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad, en las reformas de infraestructura en establecimientos educativos y los dos microestadios de Benavídez y Don Torcuato. A su vez, dio detalles de los proyectos a futuro, como el Teatro Municipal de El Talar y la pista de atletismo en el Polideportivo Domingo F. Sarmiento, entre otras obras.

A su vez, el intendente escuchó inquietudes de las y los presentes y conversó sobre la ampliación de la oferta deportiva en los polideportivos con actividades tendientes al boxeo y deportes alternativos como el jugger, la inclusión de calistenias y canchas de vóley en más espacios públicos. También se puntualizó en reforzar más los talleres culturales y de apoyo escolar en diversas entidades del partido y la importancia de concretar el saneamiento del río Reconquista.

Darío González, vecino que se acercó a la reunión, expresó: “Vine a presentar un proyecto para la realización del deporte alternativo que hago que es el jugger. Sería muy bueno que esta clase de actividades formen parte de la oferta del Municipio, ya que a veces no tienen la atención que merecen. Nos vamos muy conformes de la reunión con el intendente Julio Zamora porque nos escuchó y respondió todas la inquietudes”.

Las reuniones con jóvenes se han llevado adelante en las localidades de Benavídez, Troncos del Talar, Don Torcuato, Rincón de Milberg, Tigre centro, en el barrio Almirante Brown de El Talar, en Ricardo Rojas, Dique Luján, en Las Tunas y en el centro de General Pacheco.

Walter, vecino y entrenador de fútbol femenino del Club 1 de Septiembre, comentó: “Estamos entusiasmados con que se den lindas cosas para el barrio y el Municipio en general. El intendente nos dio un espacio para hablar sobre nuestras preocupaciones y necesidades que valoramos mucho. Me voy con buenas sensaciones, con ganas de seguir adelante por las y los chicos y alejarlos de las drogas y los peligros de la calle”.

