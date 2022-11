Julio Zamora compartió con comerciantes la celebración por el 72° aniversario de Troncos del Talar

En la Asociación Vecinal de la localidad, el intendente de Tigre participó del festejo y dialogó con los vecinos y vecinas sobre las necesidades de la ciudad. “El Municipio debe tener una vocación de servicio para brindar todas las soluciones que estén a nuestro alcance”, afirmó el jefe comunal.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, celebró el 72° aniversario de Troncos del Talar con comerciantes de la ciudad. Fue en la Asociación Vecinal de la localidad, donde el jefe comunal dialogó con los vecinos y vecinas sobre sus necesidades y problemáticas.

“Fue una linda reunión con los comerciantes de esta localidad tan querida que es Troncos del Talar, recordando lo vivido en la pandemia, todas las angustias que tuvimos y cómo juntos pudimos salir a flote logrando que el centro comercial reviva, que tengamos nuevos horizontes e ideas. Estamos hablando no solo de la calle Independencia sino también de la Palacios y la Belgrano, formando el crecimiento que está teniendo la ciudad”, expresó el jefe comunal.

Luego, agregó: “Es un diálogo que tenemos que tener obligatoriamente con todas las instituciones para saber lo que está pasando y lo que necesitan. El Municipio debe tener una vocación de servicio para brindar todas las soluciones que estén a nuestro alcance. Estamos en una situación muy complicada para los trabajadores y los que estamos más cercanos a los vecinos deben interpretar lo que les está sucediendo y elevar la voz cuando las cosas no están bien, como la cuestión inflacionaria que castiga todos los meses el bolsillo de las familias de Tigre”.

Durante el encuentro, el intendente, los vecinos y vecinas compartieron una cena. El Municipio entregó un reconocimiento a la Cámara de Comercio de la localidad por su labor articulada con el Gobierno local. Seguido, los presentes disfrutaron de un espectáculo musical del artista local, Leo Ríos. El evento concluyó con el tradicional canto del feliz cumpleaños, el corte de una torta y un brindis en conmemoración al aniversario de la ciudad.

El presidente de la Cámara de Comercio de Troncos del Talar, Daniel Manfredi, sostuvo: “Es muy bueno para nosotros que nos tengan presentes. Nuestra función es tratar de interactuar con el Municipio para que nuestro trabajo sea cada vez más llevadero y siempre tuvimos la fortuna de conseguir una respuesta. Hace años que veníamos luchando por la remodelación del centro comercial y eso no es solo un beneficio para el comerciante sino también para el vecino que transita con mejores veredas, estacionamiento y ordenamiento de tránsito, que son cosas fundamentales”.

Mabel, comerciante de Troncos del Talar, dijo: “Hace 10 años que estamos trabajando en la calle Belgrano y me pareció maravilloso que realicen este agasajo para nosotros. Es muy importante y muy positivo acompañar al intendente Julio Zamora por todo lo que está por hacer y todo el trabajo hecho”.

