Resumen informativo la zona norte del Gran Buenos Aires  

Síntesis de noticias de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz.

SAN ISIDRO

(*) San Isidro celebró la Semana de la Prematurez

Bajo el lema “El abrazo de la familia: una terapia poderosa”, el Municipio de San Isidro celebró la Semana de la Prematurez que se conmemora mundialmente del 14 al 20 de noviembre. Profesionales de la salud, familias y pacientes disfrutaron de un espectáculo que tuvo magia, humor y baile en el Campo de Deportes Nº 1 de Beccar.

“Estamos orgullosos del gran trabajo por la prematurez que realizan el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana El Nido y el Hospital Municipal Materno Infantil, que es el de mayor complejidad médica de la zona norte. Compartir este momento con pacientes que fueron o son tratados y hoy tienen una excelente calidad de vida es emocionante”, contó el intendente de San Isidro Gustavo Posse.

La directora de “El Nido”, María José Fattore, señaló: “Este año revalorizamos la importancia de la participación de la familia desde el minuto cero acompañando y abrazando a sus bebés que nacen antes de tiempo”. Y enfatizó que “el contacto piel a piel es una estrategia segura de muy bajo costo y alto impacto para todos los bebés. Esos minutos inaugurales serán beneficios para favorecer un desarrollo saludable”.

Por último, Pablo Moreno, Director Asociado del Hospital Materno Infantil de San Isidro y presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, expresó: “La prematurez es la primera causa de mortalidad infantil. San Isidro tiene programas y espacios para la prematurez desde los cuales se realiza un trabajo intenso en neonatología con un equipo multidisciplinario conformado por enfermeras, kinesiólogos y médicos que incluye el cuidado de los recién nacidos”.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Noelia Correa visitó las instalaciones de Industrias Högner

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noelia (Noe) Correa, visitó la empresa Högner del Parque Industrial, una nueva industria que recibe su habilitación definitiva en el distrito.

“Continuamos realizando entrega de habilitaciones. Hacía años que esta empresa había iniciado el trámite y los ayudamos a hacer efectiva esta entrega. Recorrimos además las instalaciones de esta empresa familiar que hace ya varios años radica en el distrito”, dijo la jefa comunal.

Högner se dedica al diseño, fabricación y comercialización de equipamiento para la producción de inyectables y estériles para industrias farmacéuticas y hospitalarias. Cuenta con 86 empleados, tienen una trayectoria de más de 60 años y están instalados desde el 2018 en Malvinas Argentinas.

El secretario de Producción, Industria y Medio Ambiente, Dr. Mauro López Osornio, comentó: “Hoy les hicimos entrega del certificado definitivo de habilitación porque ya habían cumplido con todos los trámites y la documentación requerida. Es un orgullo para nosotros que esta empresa esté en nuestro municipio, una empresa que exporta a Latinoamérica, a Europa, y exporta mucha mano de obra. Tenemos que estar aunados al esfuerzo privado y no ser un obstáculo en este sector productivo que tanto hace por el distrito”.

VICENTE LOPEZ

(*) Vicente López brinda consejos ante las altas temperaturas

Con el objetivo de evitar un posible golpe de calor, la municipalidad de Vicente López ofrece a los vecinos una serie de consejos útiles.

En primer lugar, es fundamental evitar el sol entre las 10 y las 16 horas, ya que en este horario se presenta el mayor nivel de índice UV. Además, es importante mantenerse hidratado tomando al menos dos litros de agua durante el día y usar ropa liviana y fresca.También se aconseja usar siempre protector solar factor 30 o superior.

Se recomienda evitar realizar actividad física intensa En caso de ejercitar, hacerlo en las horas de menor calor.

Ante cualquier emergencia los vecinos pueden llamar al 107.

(*) Entrega de subsidios a 70 clubes de barrio

Soledad Martínez, intendenta del partido, dialogó con los referentes de las instituciones sobre la iniciativa en el Club Unión de Florida.

Se entregaron 100 mil pesos a más de 70 clubes y sociedades de fomento de Vicente López. Este incentivo económico tiene como objetivo contribuir al mantenimiento y equipamiento de estas entidades. Es el séptimo año que se lleva a cabo está iniciativa.

Los clubes y sociedades de fomento son un pilar fundamental de la vida social y deportiva dentro de los barrios, contribuyendo a la historia y entidad del partido.

Algunas de estas instituciones fueron las más elegidas en el Presupuesto Participativo por los vecinos. Este año entre los ganadores se encontraron Club Unión Florida, Sociedad Fomento de La Lucila, Club Colegiales y Club Unión Munro, entre muchos otros.

(*) Vicente López recolectó más de 220 kilos de residuos en una jornada de limpieza de la costa

El pasado viernes 18 de noviembre Vicente López realizó una jornada de limpieza de la costa junto a vecinos y distintas organizaciones.

Durante la jornada se lograron recolectar más de 220 kilos de residuos que habían sido desechados en las orillas del Río de la Plata. Todos los años, millones de toneladas de basura terminan en los ríos y océanos afectando a los organismos que habitan en ellos.

Todos los materiales reciclables que se recuperan son transportados a las plantas de separación de residuos para reincorporarse al ciclo productivo como nueva materia prima. De esta forma, se incentiva un modelo de economía circular que ayude al planeta.

Esta jornada forma parte de las mesas de trabajo que se realizaron en los últimos meses junto a distintas empresas en torno a los ejes de biodiversidad, economía circular y Movilidad sostenible/energía.

A lo largo del año, Vicente López continuó con su plan de acción climática que tiene en cuenta tanto a organizaciones del tercer sector, al comercial/empresarial y a la sociedad civil con el objetivo de combatir el cambio climático. Para ello se realizaron charlas, talleres, exposiciones y jornadas de acción climática, entre muchas otras iniciativas.

SAN FERNANDO

(*) Adultos Mayores de los Polideportivos de San Fernando festejaron el Día de la Tradición

El Municipio de San Fernando organizó un divertido festejo del Día de la Tradición del que participaron los adultos mayores que concurren a los Polideportivos municipales y Centros de Jubilados del distrito, con danzas folklóricas y baile. El Secretario de Deportes Carlos Traverso y la Concejal Vanesa Mediaaldea acompañaron la propuesta.

La Directora del Polideportivo N°4 para la Tercera Edad, Paola Jeandet, explicó: “Como cierre de actividades, estamos celebrando el Día de la Tradición con un baile que se hace para nuestras personas mayores vecinas y vecinos del Municipio de San Fernando que hacen actividades en los Polideportivos y Centros de Jubilados”.

“Hacen representaciones tradicionales, bailan danzas folklóricas y algún que otro aro-aro, que a ellos les gusta mucho. Esta es una actividad organizada por el Polideportivo N°4 de personas mayores, en conjunto con los profesores de estas actividades en todos los Polis municipales, para fortalecer la integración y contención de los grupos de tercera edad”, concluyó Jeandet.

TIGRE

(*) En el barrio La Paloma, el Municipio de Tigre continúa con su Plan de Veredas Comerciales

El intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó el Plan de Veredas Comerciales en el barrio La Paloma, de la localidad de El Talar. El Municipio lleva adelante los trabajos sobre las calles Las Dalias y Juan José Valle, que permitirán una mejor fluidez del tránsito. Además, se instaló nueva cartelería vial y habrá cambios en el sentido de la circulación.

“En primer lugar estuvimos charlando con los comerciantes Las Dalias y Juan José Valle para que nos cuenten cómo está la situación. Tigre tiene la suerte de que, en este último año, abrieron más de 800 comercios. Es un dato muy importante que indica el impacto económico y la inversión que está haciendo la comunidad para que los centros comerciales tengan prosperidad. Lo que seguimos haciendo es la puesta en valor de esos lugares con la construcción de veredas y nueva iluminación, porque de alguna manera estos espacios son el motor económico que tienen las localidades”.

Y agregó: “La visita a las obras que realizamos es una excusa para poder hablar con los vecinos, tener el oído atento, poder estar cercano con la comunidad. Sobre todo, en un contexto económico complicado para muchas familias, nos impone a quienes estamos gestionando lo público el deber de escuchar y estar cerca”.

El jefe comunal detalló cambios en la circulación de algunas calles que permitirán mejorar la fluidez en el tránsito y evitar embotellamientos. Las Dalias se vuelve mano única entre Juan José Valle y España; Juan José Valle se vuelve mano única entre Antares y Las Dalias; Antares se vuelve mano única entre 9 de Julio y Juan José Valle.

(*) Julio Zamora monitoreó la puesta en valor del Jardín de Infantes N° 938 de Benavídez

El intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó la colocación de un nuevo módulo de juegos en el Jardín de Infantes N° 938 a través del programa municipal Aprender Jugando. También el Municipio trabaja en la colocación del cielo raso y se realizarán tareas de pintura y electricidad en el establecimiento.

“Estuvimos recorriendo el Jardín N°938 aquí en la ciudad de Benavidez. Pudimos charlar con la directora, el personal auxiliar, los docentes y recorrer un poco las obras que estamos haciendo en este lugar como la instalación de juegos nuevos para los niños y niñas en el marco del programa Aprender Jugando, siendo el jardín 36° donde colocamos un nuevo espacio lúdico y vamos a seguir haciéndolo en los otros que faltan. En segundo lugar, lo que hacemos es un relevamiento completo de la situación edilicia: tareas de remodelación, cielo raso, pintura, que van a hacer que este espacio quede completamente en condiciones”, expresó el jefe comunal.

El programa Aprender Jugando consiste en la puesta en valor de los jardines de gestión estatal del distrito, a través de la instalación de juegos para niños y niñas. En paralelo, el Municipio efectúa reparaciones edilicias, entrega de nuevo mobiliario y labores de mantenimiento integral.

(*) El Municipio de Tigre inició la repavimentación del Camino Barbarita

En Troncos del Talar, el Municipio de Tigre avanza con la primera etapa de repavimentación del camino Barbarita, que une el Camino Bancalari-Benavídez con Acceso Norte. Las labores comprenden 2.500 mts de carpeta asfáltica con cañeria para desagüe pluvial.

“Se trata de un pavimento que estaba muy deteriorado y que necesitaba esta obra. Posteriormente a estas labores, se va a continuar con una obra de doble asfalto como se hizo recientemente en la calle Italia. Estamos contentos de seguir con estos trabajos, avanzando y transformando nuestra comunidad con obras que mejoran la circulación en el distrito y van a permitir que nuestros vecinos puedan transitar de una manera más segura”, afirmó el jefe comunal.

Para más información, comunicarse con la delegación correspondiente ingresando al siguiente link: CLICK AQUÍ.

(*) Con eje en el reciclaje y el cuidado ambiental, el Municipio de Tigre recorre escuelas para capacitar a alumnos y alumnas

Con el objetivo de promover el reciclaje, el Municipio de Tigre recorre escuelas del distrito para brindar talleres a alumnos y alumnas desde el nivel inicial hasta la secundaria, docentes y equipos directivos en materia de separación en origen y economía circular.

En esta oportunidad, la actividad se llevó a cabo en la Escuela Primaria N°18 de Benavídez. Se prevé que los talleres se realicen en diversas instituciones educativas del partido.

En el mes de octubre, los cursos tuvieron lugar en los jardines Mickey de El Talar y San Cayetano de Benavídez; como también en la Escuela Primaria N°56 de Benavídez y la Escuela Secundaria N°19 de Troncos del Talar.

A través de una labor conjunta entre el área de Reciclá de la Secretaría de Servicios Públicos y la Subsecretaría de Educación, se busca generar una conciencia social dentro de la comunidad desde la niñez y la juventud.

Para más información, comunicarse a través del correo electrónico: [email protected] En tanto que las instituciones educativas que deseen solicitar capacitaciones para alumnos y alumnas deben hacerlo a través del mail [email protected] También pueden contactarse vía Facebook, Instagram o Twitter mediante @reciclatigre.

JOSE C. PAZ

(*) Pavimento de asfalto para el nuevo corredor de la ex Ruta 197

A través de la Secretaría de Obras y Servicios, se lleva a cabo la pavimentación asfáltica en el nuevo corredor aeróbico que abarca desde Julián Martel hasta la Avenida Croacia de José C. Paz

“Este trabajo lo realizamos para que los paceños disfruten de dicho espacio en las mejores condiciones”, destacaron desde el municipio.

(*) Jornada de salud preventiva para la tercera edad en el barrio La Paz

A través de la Dirección de la Tercera Edad, se llevó a cabo la Jornada de Salud Preventiva para los adultos mayores en la plaza Oribe del barrio La Paz de José C. Paz.

Dicha Jornada contempló los siguientes servicios: Actividad física, clínica médica, vacunación, kinesiología, nutrición, toma de presión arterial y tests de glucosa.

(*) Programa de jornadas para la gestión profesional de la seguridad en José C. Paz

Se realizó la primera jornada del Programa Municipal para la Gestión Profesional de la Seguridad, puesto a disposición por la subsecretaría de formación y desarrollo profesional del Ministerio de Seguridad para los gobiernos municipales

El módulo que se dictó fue el de Tecnologías aplicadas a la Seguridad y técnicas de monitoreo. Dictado por el Licenciado Santiago Boggione.

(*) José C. Paz Canta 2023: Lorena Bello el primer lugar

En la segunda edición de “José C. Paz Canta” y la primera de “José C. Paz Canta Kids”, que se realizó en el Teatro Municipal, ubicado en Lavalle, esquina Roque Saenz Peña, José C. Paz, los primeros puestos fueron los siguientes: 1° Lorena Bello; 2° Julieta Rodríguez y 3° Rocio Silva.

Los ganadores de la edición kids fueron: 1° Gómez Lucia y 2° Laguardia Ignacio.

