Julio Zamora proyectó con jóvenes de Dique Luján y Villa La Ñata la elaboración de agenda participativa con nuevas políticas públicas

En el Club 12 de Octubre, el intendente de Tigre mantuvo un encuentro con la comunidad joven, en vistas a generar propuestas en materia de deporte, educación, cultura y más. “Estos son espacios para que todos y todas pongan su granito de arena; eso les permitirá generar un proyecto de vida mucho mejor”, señaló el jefe comunal.

Junto a su equipo de trabajo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con jóvenes de Dique Luján y Villa La Ñata con el propósito de proyectar una agenda participativa con nuevas políticas públicas para su mejor desarrollo dentro de la comunidad. Durante la actividad, se destacó la importancia de generar iniciativas en relación al deporte, la cultura, la educación, entre otros.

“Nos sorprendió la convocatoria que hubo en todos los encuentros. Vimos chicas y chicos preocupados por las cuestiones públicas. Tienen muchas ganas de participar, de opinar y proponer acciones tanto culturales, deportivas y sociales y nuestra escucha atenta es clave para enriquecer nuestra gestión de Gobierno. Estos son espacios para que todos y todas pongan su granito de arena; eso les permita generar un proyecto de vida mucho mejor”, afirmó el jefe comunal.

Durante la actividad, el jefe comunal conversó con los presentes sobre la implementación de nuevas ofertas deportivas en el Polideportivo de la localidad; como también iniciativas culturales en distintas instituciones. También se brindó información sobre el programa “Tu Futuro se Ve”, que busca generar herramientas para la inserción al mundo del empleo; y se comunicó que se llevará adelante un relevamiento en la Escuela Secundaria N°16 para trabajar en cuestiones edilicias dentro del establecimiento.

Mauro, vecino de Dique Luján que participó de la reunión, comentó: “Me pareció bastante bueno y sirvió porque pudimos dar nuestras opiniones. Me voy bien porque se pudieron sacar muchos temas; hay muchos chicos que no se animan a hablar o que no quieren venir pero hay otros que sí y hoy se los escuchó”.

Las reuniones con jóvenes se han realizado en las localidades de Benavídez, Troncos del Talar, Don Torcuato, en el barrio Almirante Brown de El Talar, en Ricardo Rojas, en Las Tunas y en el centro de General Pacheco. El objetivo es convocarlos a dialogar y generar nuevas propuestas, ideas y proyectos que permitan un desarrollo integral a toda la comunidad joven del partido para los próximos años.

Por su parte, Yamila, sostuvo: “Me voy complacida con lo que dijeron, me sacaron las inquietudes que tenía. Los temas que se plantearon me parecieron bien. Los jóvenes nos estamos informando mediante las redes, ya que no teníamos un espacio así para que se comuniquen cara a cara con nosotros”.

