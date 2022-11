Julio Zamora homenajeó al ex intendente Ricardo Ubieto por su trabajo y dedicación en el crecimiento de Tigre

En la estación de trenes de la ciudad, el jefe comunal junto a la viuda del ex intendente, Amanda Zocchi de Ubieto, reconoció su incansable labor en el distrito durante su gestión en el Municipio y se lo declaró vecino ilustre. En el encuentro se descubrió una placa conmemorativa y se entregó una ofrenda floral.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, homenajeó al ex jefe comunal Ricardo Ubieto por su trabajo y dedicación al frente del Municipio. Además, a través de una ordenanza del Honorable Concejo Deliberante se lo declaró ciudadano ilustre de la ciudad.

“Damos testimonio de un sentimiento que tiene la comunidad de Tigre, reconociendo a un intendente que produjo una gran transformación en la ciudad y es necesario que quienes hoy estamos circunstancialmente ocupando ese lugar del Gobierno destaquemos el trabajo de quienes nos antecedieron. La obra de Ricardo Ubieto fue hermosa porque hubo una gran transformación durante sus años de gestión que fueron muchos”, expresó el jefe comunal en la estación de trenes de Tigre.

Además, agregó: “Este reconocimiento tiene que ver con poner en valor a los vecinos que han contribuido al crecimiento del distrito y tenerlos como norte, como un horizonte concreto de qué es lo que debemos hacer para seguir transformando Tigre”.

El encuentro inició con la bendición del Padre de la Iglesia Inmaculada Concepción, José Luis “Cote” Quijano y brindó unas palabras la viuda de Ricardo Ubieto, Amanda Zocchi de Ubieto. Luego se descubrió una placa conmemorativa y se colocó una ofrenda floral. Finalmente, el Municipio de Tigre reconoció como entidad de bien público a la Fundación Centro Cultural Casa Ubieto.

La concejala Gisela Zamora, sostuvo: “Estamos recordando junto a Amanda Ubieto al ex intendente de Tigre, Ricardo Ubieto, una persona muy querida en la comunidad por la cercanía y las obras que hizo, pero sobre todas las cosas por el amor y cariño que ha tenido a esta ciudad. El intendente Julio Zamora lo homenajeó junto a vecinos, exconcejales y personas que han trabajado en su gestión. Hoy se continúan estos pasos, trabajando todos los días con un Gobierno muy cercano para que esta ciudad siga siendo el mejor lugar para vivir”.

Ricardo José Ubieto nació en 1933 en la ciudad de Tigre. Fue político, contador público y fundador del partido vecinal Acción Comunal. En 1987 fue elegido por primera vez como intendente y reelecto en las sucesivas elecciones de 1991, 1995, 1999 y 2003. El 16 de noviembre de 2006 falleció a los 73 años.

Algunos de los logros destacados de su mandato fueron: 45 establecimientos escolares, 18 centros de salud, 10 polideportivos, 40 espacios verdes, la inauguración del Museo de Arte Tigre (MAT) y la creación del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

Luego del encuentro, Amanda Zocchi de Ubieto, afirmó: “Cualquiera de nosotros que recorre la ciudad reconoce alguna obra de Ricardo. Cualquiera que abra los ojos se dará cuenta de lo que era. Me satisfizo enormemente que se lo reconozca como vecino porque eso era lo que realmente hacía. Recorría toda la ciudad, conversaba con todas las personas sin hacer distinción de ninguna especie y siempre estaba atento a las necesidades de todos”.

