Con la Tarjeta Soy Tigre aprovechá descuentos exclusivos en Gastronomía

A través del programa municipal, vecinos y vecinas pueden acceder a rebajas de hasta un 20% en restaurantes, pizzerías, hamburgueserías y cervecerías. Los interesados en adquirir la credencial pueden gestionarla en CLICK AQUÍ.

Con la tarjeta Soy Tigre, vecinos y vecinas pueden aprovechar descuentos exclusivos de hasta un 20% en 28 locales gastronómicos, como restaurantes, pizzerías, hamburgueserías y cervecerías. Además, quienes estén adheridos al programa municipal pueden acceder a descuentos en supermercados, farmacias, panaderías, indumentarias y más.

Los locales gastronómicos adheridos al programa son:

· El Hornero (Delta): Todos Los Días -5% (postre sin cargo) efectivo, Mercado Pago, transferencia bancaria

· Gato Blanco (Delta): Todos Los Días -20%, Efectivo

· La Burbuja (General Pacheco): lunes a sábados -10% en efectivo

· La Vieja del Puerto (Puerto de Frutos): lunes a viernes -20% en efectivo

· Lo de Negri (Puerto de Frutos): todos los días -10% en efectivo.

· María del Lujan (Tigre centro): todos los días -10% en efectivo

· Resto Bar Benito (Tigre centro): Jueves a Domingo -10% en efectivo – jueves, viernes y sábados (todo el día) y domingos (sólo mediodía)

· Vivanco (Tigre centro): lunes a viernes -20% en efectivo.

· Croque Madame (Remeros Plaza): todos los días -10% en efectivo

· Dandy (Tigre): los lunes -10% en efectivo.

· TBC Restó (Tigre): martes y miércoles -20% con todos los medios de pago

· La Tía Ñata (Dique Luján): los jueves -20% en efectivo

· Casa Río (Tigre): lunes a viernes -20% en efectivo

· Palta Meet & Eat (Remeros Plaza): todos los días -10% en efectivo – no incluye bebidas y promociones

· Palta Meet & Eat (Euskal Herría): todos los días -10% en efectivo – no incluye bebidas y promociones

· Palta Meet & Eat (Lirios del Talar): todos los días -10% en efectivo – no incluye bebidas y promociones

· En Estado Natural (Tigre centro): sábados y feriados -20% en efectivo

· Gelay Pastas (Tigre): jueves y viernes -10% en todo el local, -20% en el restaurante con efectivo y débito

Cervecerías:

· Brujas (Tigre): jueves y viernes -15% en efectivo

· Periplo (Benavidez): lunes y martes -20% en efectivo

· Costa Sofía (Tigre): lunes a jueves -20% (no feriados) en efectivo, debito

· Tim (Tigre): lunes a jueves -10% en efectivo

· Lowell´s (Tigre centro): domingos a miércoles -10% en efectivo

· Morgan Beer Garden Bar (General Pacheco), miércoles 10% en efectivo

· Loot Cervecería (Don Torcuato): lunes y martes -15% en efectivo

Pizzas – hamburguesas:

· Lupe´s Pizza (Puerto de Frutos): los jueves -10% en efectivo

· Verdon (Puerto de Frutos): los miércoles -10% en efectivo

· Sweet Pepper (Puerto de Frutos): lunes a viernes -10% en efectivo

· Burger 54 (Rincón de Milberg): los martes -5% con todos los medios de pago

Para tramitar la tarjeta Soy Tigre se debe completar el siguiente formulario online https://www.tigre.gob.ar/tramites/soy_tigre.

Para saber las promociones u obtener la tarjeta, visitar el sitio web: www.soytigre.gob.ar. Para conocer modalidades de entrega y otras consultas comunicarse con el equipo de Tarjeta Soy Tigre a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram: @tarjetasoytigre.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich