En una noche emotiva, el Municipio de Tigre distinguió a sus “Maestros con Garra” por su rol social y educativo

En la 5° edición del programa, el intendente Julio Zamora destacó a 11 educadores elegidos por vecinos y vecinas por su compromiso diario en la formación de niñas y niños de nivel inicial, primaria y de modalidad especial. “Son una referencia para la comunidad educativa”, señaló el jefe comunal durante el evento realizado en el Museo de Arte Tigre (MAT).

El Municipio distinguió en la 5° edición del programa “Maestros con Garra” a docentes de todo Tigre que fueron elegidos por la comunidad por su rol social y educativo. Fue en un emotivo encuentro realizado en el MAT, encabezado por el intendente Julio Zamora junto a autoridades locales y provinciales y vecinos.

“Hemos entregado un reconocimiento a 11 docentes que fueron elegidos por sus alumnos y que son una referencia para la comunidad educativa de Tigre. Este es un evento que intenta reconocer a la educación como una herramienta fundamental y en ese marco destacar a quienes la ejercen”, expresó el jefe comunal y agregó: “Desde el Municipio trabajamos en lo que refiere a la infraestructura en los establecimientos escolares y en articular acciones con los jóvenes en las distintas reuniones que hacemos con ellos, teniendo un oído atento a lo que está pasando en la comunidad educativa”.

El programa municipal “Maestros con Garra” distingue a docentes de Tigre de nivel inicial, primaria y de modalidad especial de instituciones de gestión estatal y privada, para agradecer el rol social y educativo que cumplen en el aprendizaje de alumnos y alumnas de todo el distrito. Los ganadores fueron postulados por vecinos y vecinas en una primera etapa dentro de las escuelas y luego, en la etapa final, mediante una página web, donde fueron seleccionados los más elegidos por localidad.

Jorge Barrera, jefe distrital de la provincia de Buenos Aires en Tigre, mencionó: “Este es un reconocimiento fantástico que hace el Municipio a la tarea diaria que significa estar al frente de una aula. Ser maestro es un modo de vida, una labor que se hace con pasión o no se hace, y que la comunidad lo reconozca es un mimo al alma y un orgullo para ellos y ellas. Este es un distrito que trabaja muy coordinadamente con la Provincia porque personalmente recibo mucho respaldo de la Gobierno local en lo que tienen que ver con reparaciones de escuelas, baños, construcción de aulas, mantenimientos y además tienen un montón de programas vinculados con la no violencia, la prevención del suicidio, entre otros”.

El encuentro comenzó con un agasajo para los docentes presentes. Seguido se proyectó un video dedicado a la labor diaria en las instituciones educativas y a los programas que lleva adelante el Municipio en las escuelas. Luego, el intendente y las autoridades locales y provinciales entregaron un ramo de flores, un reconocimiento y una notebook a los maestros elegidos por la comunidad.

La concejala Gisela Zamora, sostuvo: “Pudimos poner en valor las y los docentes de nuestra comunidad, pero lo más importante es que este premio llega de la mano de los propios alumnos y familias quienes eligen a sus representantes. Ellos y ellas ven un reflejo de sus valores y compromiso, por eso junto al intendente Julio Zamora hemos entregado esta distinción. En Tigre contamos con un Municipio presente, que está muy atento a las inquietudes de las y los jóvenes y que lleva adelante las obras faltantes dentro de la comunidad educativa para que los chicos y chicas puedan estudiar en mejores condiciones”.

Los docentes seleccionados por la comunidad a través del programa fueron: Sonia Madeira, del Jardín de Infantes N°949 de la localidad de Rincón de Milberg; Mariana Viviana Rossi, de la Escuela Primaria N° 16 de la localidad de Dique Luján; María Eugenia Mottet, del Jardín de Infantes N° 919 de la localidad de Ricardo Rojas; Vanesa Streit, de la Escuela Primaria N° 32 de la localidad de Don Torcuato; Débora Jeréz, del Jardín Manuelita de la localidad de General Pacheco; María Isabel Pérez, de la Escuela Primaria N° 18 de la localidad de Benavídez; Jorge Giménez, de la Escuela Primaria N° 21 de Nuevo Delta; Veronica Herrera, de la Escuela Primaria N° 30 de la localidad de El Talar; Karen Termiño, de la Escuela Primaria La Concepción de la localidad de Islas; Iris Cornejo, Jardín de Infantes N° 948 de la localidad de Troncos del Talar; y Lucrecia Brizuela, del Instituto San José, escuela primaria de Tigre centro.

María Eugenia Mottet, maestra del Jardín de Infantes N° 919 de la localidad de Ricardo Rojas, afirmó: “El reconocimiento es espectacular porque de alguna manera es un mimo que nos llega y nos da la fortaleza para seguir adelante en este camino de enseñanza para las y los niños. Hay un Municipio muy presente en las escuelas y eso es muy positivo para la comunidad educativa. Dar clases es un acto de amor porque cada día te encontrás con una realidad diferente, por eso debe haber mucha vocación en uno para enfrentar el aula día a día”.

Por otra parte, María Isabel Pérez, maestra de la Escuela Primaria N°18 de la localidad de Benavídez, dijo: “Estoy muy contenta y emocionada por este reconocimiento. Estoy muy agradecida porque valoren nuestro trabajo diario. Dar clases es una posibilidad de ser feliz, antes no me daba cuenta de lo bien que hace y es una posibilidad para que quienes se eduquen sean libres. Siempre vemos un Municipio presente tanto con el intendente Julio Zamora como con la concejala Gisela Zamora”.

