CAME destaca las medidas anunciadas por Massa para las economías regionales

El sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destaca las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, que se dieron a conocer en medio de la sequía y las heladas que atraviesan casi todas las provincias del país.

“Los anuncios incluyen puntos que son buenos para la situación que están sufriendo muchas de nuestras producciones regionales”, dijo el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, Pablo Vernengo, y agregó: “Un tipo de cambio único que respete el valor de venta de nuestros productos y la compra de nuestros insumos es lo solicitado desde la entidad, pero muy acotado en el tiempo. Además, entre esas fechas los productores agropecuarios aún no tienen producto para la venta”.

Sin embargo, se valora que se busque achicar la brecha cambiaria entre el 20 del corriente mes y el próximo 30 de diciembre. De esa manera se podrían compensar las pérdidas que generaron las heladas tardías de la semana pasada. “Destacamos la diferenciación, pero por el tiempo reducido sólo beneficiará a exportadores, galpones de empaque y acopio, que deberán derramar este beneficio a los productores primarios”, explicó Vernengo.

Asimismo, entre los anuncios sobresalen los aportes no reembolsables (ANR) por $ 1500 millones de pesos para asistir de manera directa a los productores, las líneas de crédito específicas del Banco Nación y del BICE a 18 meses y con tasa 0%, el Repro para empleo rural y los pedidos a los gobernadores de reducir tarifas de electricidad entre un 40% y un 50% por 18 meses para todas las producciones afectadas.

“En líneas generales vemos que algunas de nuestras demandas fueron escuchadas. Los aportes no reembolsables y las líneas de crédito son importantes en este contexto”, remarcó Vernengo. Y continuó: “Los Repro tienen poco alcance en el sector rural y las reducciones de las tarifas eléctricas dependen de los gobiernos provinciales, como aclaró el propio Massa”.

Por último, el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME enfatizó: “Nosotros siempre pregonamos por el comercio justo. Porque quien inicia la cadena de valor debe recibir un precio justo por su mercadería”.

(*) Foto: Télam

