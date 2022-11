Acerca de la agenda de Mario Ishii y otros temas de José C. Paz

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El pasado 6 de noviembre he grabado para la ‘Entrevista de Oro’ con el prestigioso pastor y conferencista Jorge Santander para su canal Impacto TV.

Hemos hablado de la región y José C. Paz, educación, religión, mundo y las proyecciones 2023.

Fui consultado acerca de qué cambios y enseñanzas trajo la pandemia a nivel poblacional, a lo que puntualicé que se trata de una transformación que tiene que ver con la llegada e incorporación del mundo virtual a nuestras vidas. “Fue un período de aprendizaje”, subrayé, donde la tecnología cobra un papel preponderante.

También comenté mis actuales funciones municipales en el la Dirección de Legales, trabajando con los Digestos, o sea todo aquello que tiene que ver con los decretos del intendente.

Informé acerca de la visita de nuestro intendente, Mario Ishii, en la capital de los Estados Unidos en visita oficial tras haber sido invitado formalmente por el Juez Federal, Peter Messitte, quien también estuvo en argentina.

Allí mantuvo entrevistas con muchas personalidades como el rector de Costa Rica (quien vino especialmente a entrevistarse con él) la prestigiosa periodista argentina radicada en EEUU Nancy Clara y el periodista colombiano Juan Pablo Salas, entre otros.

Para Ishii estas reuniones son muy productivas dado que el futuro llega muy rápido y hay que estar preparados. La realidad nos indica que solo estudiando y capacitándose la juventud se garantiza un destino, por eso nosotros trabajamos para darles las herramientas de una enseñanza con excelencia.

También señalé acerca de la clase magistral que dará en la CELA University, en el estado de La Florida sobre su trabajo de Educación Social.

Y sobre lo que se viene en José C. Paz destaqué la importancia de la nueva Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación y Robótica, que se ubica en la calle Marchena y Santa María, y se suma a la amplia red de Instituciones educativas que le brindan las mejores carreras del futuro a los vecinos paceños; también hablé sobre la llegada de un nuevo hospital, pavimentos, un plan de viviendas y los vínculos que se vienen con China, Japón e Israel.

Al término de la entrevista puntualicé que los cambios humanos a nivel integral siempre se dan con la FE puesta en Dios. Con él, todo, absolutamente todo es posible.

(*) Además, entre otros temas, quería compartir con los lectores del periódico Para Todos el siguiente recuerdo:

En José C. Paz, el 5 de noviembre de 1911, Félix Iglesias realizó el segundo loteo de “Pueblo Pinazo”, denominado posteriormente “Villa Iglesias”, por medio de la Inmobiliaria Leoni & Beretta, sacando a la venta 1000 terrenos, comprendidos entre las actuales calles Héctor Arregui (ex Florida), Piñero (entonces Belgrano), Félix Iglesias, Castelli, Labarden (ex La Rica) y Marcelo T. de Alvear (entonces Sarmiento).

Un año después, el 3 de noviembre de 1912, la Compañía Argentina de Seguros La Positiva, que había adquirido las tierras de Félix Iglesias, realizó un tercer loteo de “Villa Iglesias” por medio de Arturo Barros & Cía, sacando a la venta 570 terrenos y 9 casas, saldo del loteo anterior e incorporando el sector comprendido entre las actuales: Av. Hipólito Yrigoyen (Ruta 197, entonces Camino a San Fernando), Héctor Arregui (ex Florida), Marcelo T. de Alvear (entonces Sarmiento) y Félix Iglesias.

A su vez, el 3 de noviembre enviamos a la Dirección de Educación de la Municipalidad de José C. Paz a cargo del Dr. Javier Quintans, la nómina de cursos para 2023 en el CFL 402 y la nota de aval que debe firmarse con membrete de la Dirección de Educación / Secretaria de Educación. Ciencia y Técnica.

Inmediatamente el Dr. Quintans procedió a la misma por lo que agradecemos grandemente la prontitud y rapidez en la firma. Hacemos extensivo el agradecimiento al Prof. Mario Martínez Secretario de Educación, Ciencia y Técnica.

En fecha a designar del mes de noviembre el Instituto Belgraniano de la Región San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas entregará al Prof. Mario Martínez Diploma y Medalla de Miembro Honorario así como un presente de valor histórico.

