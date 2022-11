Julio Zamora acompañó a la comunidad de Don Torcuato en los festejos por su 95° aniversario

El jefe comunal compartió la celebración junto a vecinos y vecinas en la Plaza Presidente Alvear. Allí, descubrió placas conmemorativas y entregó una distinción, por su trayectoria, al Instituto de Historia de la localidad. En el evento, el intendente destacó la inversión en infraestructura que lleva adelante el Municipio: “Tigre tiene más obras que nunca”.

En la Plaza Presidente Alvear, el intendente de Tigre, Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora, compartieron los festejos por el 95° aniversario de la fundación de Don Torcuato. Allí, el jefe comunal descubrió una placa conmemorativa e hizo entrega de un reconocimiento a la trayectoria al Instituto de Historia de la localidad.

“Don Torcuato tiene una historia especial, ya que fue un Presidente de la Nación quien fundó esta ciudad y eso la hace particular con una historia viva de recuerdos y con vecinos que mantienen ese recuerdo, no solo el Instituto de Historia sino también de distintas organizaciones de la comunidad. Hablando de cuáles son los horizontes estamos muy entusiasmados en lograr el microestadio; el futuro teatro municipal; la Escuela Primaria N°23 y otras obras que son muy importantes que tienen que ver con luces LED, asfaltos y terminar con las zanjas a cielo abierto”, señaló Julio Zamora.

Y agregó: “Tenemos trazado un camino y una gestión que le ha mostrado a los vecinos que transforma en obras sus recursos. Tenemos un nivel de recaudación óptimo que no solo nos permite cubrir el servicio básico como alumbrado, barrido y limpieza, sino hacer obras. Tigre tiene hoy más obras que nunca, de la mano del Gobierno nacional, de la mano del Gobierno provincial y también con fondos municipales”.

El encuentro inició con la entonación del himno nacional y el izamiento de las banderas que portaron integrantes del cuartel de bomberos 212 y miembros de la comunidad educativa de la localidad. Luego, tomó la palabra el padre Nacho, de la Parroquia de San Marcelo, que dio su bendición y posteriormente la presidenta del Instituto de Historia de Don Torcuato, Carlota Vallejos, que hizo un breve repaso por los inicios de la localidad. Luego, el intendente y los presentes entregaron una ofrenda floral al busto del ex Presidente Marcelo Torcuato de Alvear emplazado en el espacio público.

“Soy vecino de la localidad. Fue una muy linda celebración después de pasar momentos donde no se podían hacer actos y reuniones. Cada uno de estos momentos donde podemos ir a una plaza a charlar sobre la localidad es algo muy bueno. Hoy en día Don Torcuato está en un momento de plena transformación que va hacer que, en el futuro, haya muchos más servicios y un desarrollo muy importante en lo cultural, lo deportivo y la salud”, destacó el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.

El evento continuó con la entrega de un pergamino de honor al ex combatiente, y vecino de Don Torcuato, Horacio Villán, que participó de la Guerra de Malvinas. Luego, Julio Zamora encabezó el descubrimiento de placas conmemorativas por el 95° aniversario, que entregó el Municipio y el Instituto.

“Nos faltan 5 años y ya somos centenarios que no es poco decir. Lo más importante de todo es destacar que hace 15 años que trabajamos y que hace 15 años, desde el Instituto de Historia, realizamos este acto. El Municipio comenzó a colaborar con nosotros dándonos un apoyo muy importante”, expresó Carlota Vallejos.

Vallejos recibió la bandeja conmemorativa destinada al instituto que preside. Además, recordó a la fallecida María Clara Astarloa, quien también formó parte del espacio. Para cerrar la ceremonia, el Centro de Jubilados San Marcelo realizó un show de baile folclórico.

Don Torcuato se fundó el 3 de noviembre de 1927 por voluntad del ex Presidente Marcelo Torcuato Alvear. Previo a esto, el 22 de agosto del mismo año, el pueblo tuvo su primer establecimiento educativo, la actual Escuela Primaria N° 22.

Editor: Claudio Omar Antunovich