En el MAT, el Municipio de Tigre inauguró la muestra “Legado” de Adrián Levy Memún

Con la presencia del artista y de la investigadora María Teresa Constantín, autoridades del Gobierno local y de la DAIA presentaron la exposición que reúne distintas obras que refieren a los trágicos episodios ocurridos en la Alemania de 1938 durante “La noche de los cristales rotos”. Estará disponible hasta el 27 de noviembre.

En el Museo de Arte Tigre, el Municipio inauguró la muestra “Legado” del artista Adrián Levy Memún. Allí, autoridades del Gobierno local y de la DAIA junto a instituciones de la comunidad, participaron de la presentación de la exposición que refleja y conmemora a las víctimas de “La noche de los cristales rotos”.

La directora del MAT, Graciela Arbolave, afirmó: “Es una muestra que se pensó en el marco del convenio que el Municipio de Tigre lleva adelante con la DAIA. Las obras son un testimonio interesante, es la visión de un artista que eligió mostrar el lugar de la víctima. Su caso, desde un lado muy personal, descubrimientos de su propia historia, contribuye a que la memoria esté activa en todo momento. Es una visión particular y es importante que lo podamos mostrar acá en Tigre junto a las obras de Magda Frank, testigo también de esta terrible tragedia”.

La muestra se compone de más de quince obras realizadas con pastel al óleo, que hacen alusión a los trágicos episodios ocurridos en “La noche de los cristales rotos”. Aquel día, ocurrieron una serie de linchamientos y ataques combinados en la Alemania nazi y también en Austria, durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, llevados a cabo contra ciudadanos judíos por las tropas de asalto de las SA junto con la población civil, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir, siendo así el mayor pogromo en la historia.

El vicepresidente de la DAIA, Sergio Pikholtz, mencionó: “Muy fuerte y muy conmovedora la muestra. El arte nos convoca a ver desde otra perspectiva las tragedias de la vida. La Shoá, el Holocausto, es la tragedia más grande de la humanidad. Es muy convocante la sensibilidad del Municipio, del intendente Julio Zamora, el secretario de Gobierno que hoy estuvo aquí, hacernos lugar en el museo que está tan bonito. La DAIA tiene un trabajo muy amplio sobre la preservación de la memoria del Holocausto, la lucha contra el antisemitismo y también contra la discriminación a otros colectivos minoritarios que sufren la discriminación. Claramente hemos encontrado en Tigre un socio formidable en este tema, siempre dispuesto a trabajar y a construir una sociedad más diversa, tolerante y que pueda propiciar la convivencia”.

“La noche de los cristales rotos fue un punto de inflexión en la política del nazismo hacía el pueblo judío. Ese mismo día se producen miles de muertos y a partir de allí empieza la política más decidida de encierro de los ciudadanos judíos, alemanes judíos, en los campos de concentración. Lo que me fascina es que la obra de Adrián interviene sobre la memoria desde el arte. Esta no es su temática habitual, sino que justamente está vinculada a su pasado, a su pasado familiar, histórico y toma ese aspecto de los campos de concentración. Cuando uno piensa en la memoria tiene que pensar para qué la memoria. En este caso, tiene que servir para recordar aquellos hechos y para alertarnos que hay hechos que se pueden repetir, no solo en Argentina, sino en todo el mundo y está muy bueno que el arte lo recuerde”, destacó la historiadora y crítica de arte, María Teresa Constantín.

Por otra parte, el artista Adrián Levy Memún, aseguró: “La noche de los cristales rotos fue en el año 1938, donde Hitler manda a quemar sinagogas, muchas sinagogas y a romper los cristales de todos los negocios judíos. Mi muestra habla sobre situaciones en los campos de concentración. Situaciones que han sufrido víctimas, en ese momento, y que mucha gente no ha podido hablar del tema, muchos años de silencio”.

Levy Memún nació en Buenos Aires en 1960. Es pintor, dibujante e ilustrador. Desde adolescente se interesó en el diseño de moda estudiando con Lagarrigue y Flego respectivamente y desde ese espacio ingresó al mundo de la plástica en los talleres de Alicia Benitez y Mariano Sir. Continuó perfeccionándose en Seminarios con Luis Felipe Noé, Laura Batkis, Juan Carlos Romero y Carla Rey. Participó en muestras individuales y colectivas en Museos, Fundaciones y Galerías tanto en Argentina, como en Estados Unidos, España e Italia. Intervino en Salones Nacionales e Internacionales y además participa en la confección e ilustración de libros.

La exposición “Legado” estará disponible en el Museo de Arte Tigre — Av. Victorica 972 – hasta el 27 de noviembre y se puede visitar de miércoles a domingos y feriados, en el horario de 13:00 a 18:00 hs.

